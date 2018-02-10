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Ankara'daki dev fuar alanının yapılacağı yer kesinleşti

Ankara'ya yapılması planlanan dev fuar alanının nereye yapılacağı tartışmaları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son sözü söyledi.

10 Şubat 2018 Cumartesi 14:05
Ankara'daki dev fuar alanının yapılacağı yer kesinleşti

Temeli atılmasına rağmen yapımı yılan hikayesine dönen ve defalarca ihalesi iptal olan Akyurt’taki fuar alanı ile ilgili yaklaşık 2 aydır da yer tartışmaları devam ediyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tamamlanması için bir yıl süre verdiği fuar alanının Akyurt'ta yapılması kesinleşti.

YENİ İHALE YAPILACAK

Esenboğa Metrosu'nun da yanından geçirilmesi planlanan proje ile ilgili önümüzdeki süreçte yeni bir ihale yapılması planlanıyor.

BAŞKAN TUNA SUNDU, ERDOĞAN ONAY VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçtiğimiz günlerde Beştepe'de görüşen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna fuar alanı ile ilgili son durumu sundu. Bu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da fuar alanının Akyurt'a yapılmasına onay verdiği öğrenildi..

Sabah

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 14:05
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Ankara fuar alanı
  3. Akyurt

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