Uzun zamandan sonra İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 10 oldu

İstanbul'da okulların tatil olması ve vatandaşların özel araçları ile dışarı çıkmaması görülmesi zor bir manzarayı da beraberinde getirdi. Şehirde yollar bomboş kalırken trafik yoğunluğu haritasında ise rakam yüzde 10'u gösterdi.

Uzun zamandan sonra İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 10 oldu
Eklenme: 10 Ocak 2017, 11:49
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İstanbul'da 5 gündür etkili olan kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşanmıştı. Bu aksamaların ardından bugün İstanbul'da yollar bomboş kaldı...

Dün öğleden sonra bastıran kar sebebiyle Beşiktaş Barbaros bulvarında bile ulaşım durmuştu. Araçların tamamı kar sebebiyle şehrin göbeğinde yolda kalmıştı. Kar lastikleri de durumu kurtarmayınca İstanbullu bugün yolları boş bıraktı.

Valiliğin okulları tatil etme kararı ve vatandaşların özel araçlarıyla dışarı çıkmamaları bugün trafiği rahatlattı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her hangi bir trafik sıkışıklığı yaşanmadı. Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullandıkları görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritası hafta içi sabahı olmasına rağmen yüzde 10'ları gösterdi.

 
EtiketleristanbulFatih Sultan Mehmet Köprüsüİstanbul15 temmuz şehitler köprüsü
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