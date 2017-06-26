Uzun Süreli Oturma Sağlık İçin Zararlı Değildir

Exeter ve University College London üniversitelerinin yeni araştırması, fiziksel olarak aktif bir hayatınız varsa uzun süreli oturmanın erken ölüm riskini artırdığına dair iddialara meydan okuyor. Uluslararası Epidemiyoloji Dergisi’nde yayımlanan ve alanında en uzun araştırma olan bu çalışmada 16 yıl boyunca 5000’den fazla katılımcı izlenmiştir. Çalışma sonucunda evde veya işte oturmanın ölüm riskinin artmasıyla hiçbir ilgisinin olmadığı bulunmuştur. Bu bulgular düzenli olarak yürüyüş veya egzersiz yapan kişilerde bile oturmanın zararlı etkilerinin olduğuna dair önceki araştırmalarda öne sürülen iddiaya karşı koymaktadır. Daha da önemlisi bu bulgular NHS’nin ‘ne kadar çok egzersiz yaparsanız yapın, uzun süre oturmanın sağlık üzerinde kötü etkisi vardır’ tavsiyesinin aksini iddia etmektedir.

Exeter Üniversitesi Spor ve Sağlık Bilimleri bölümünden Dr. Melvyn Hillsdon ‘Karar vericiler hiçbir fiziksel aktivite yapılmadan geçirilen oturma süresinin azaltılmasının tavsiye edilmesi konusuna dikkat çekmelidir’ demiştir. Exeter Üniversitesi Spor ve Sağlık Bilimleri bölümü lideri Dr. Richard Pulsford ‘Bulgularımız daha önce halka duyurulduğu gibi oturma süresini azaltmanın mortalite riski için pek önemli olmadığını ve insanları daha aktif olmaya teşvik etmenin halk sağlığı önceliği için daha önemli olduğunu ileri sürmektedir’ demiştir.

Çalışmaya katılanlar toplam oturma süreleri ve dört spesifik oturma alışkanlığı (işte oturma, boş zamanlar, TV izlerken ve TV izlemeden boş zamanlarında oturma), günlük yürüyüşler ve fiziksel aktiviteye ayrılan zaman hakkında bilgi sağladılar. Yaş, cinsiyet, etnik köken, sosyoekonomik durum, genel sağlık durumu, sigara içme, alkol tüketimi ve beslenme durumları gibi bilgileri tüm katılımcılardan alınmıştır. On altı yıldan fazla yapılan izlenimler sonucunda oturma şekillerinden hiç birinin mortalite riskini etkilemediği bu çalışma ile gösterilmiştir. Gelecekteki çalışmalar, uzun süreli oturmanın kalp hastalıkları ve tip 2 diyabet gibi hastalıkların oranının artması ile bir ilgisinin olup olmadığını değerlendirecektir ve uzun süreli oturma ile sağlımıza etkisi arasındaki ilişkinin biyolojik mekanizmaları araştırılacaktır.

Tıbbi Araştırma Konseyi, İngiliz Kalp Vakfı, İnme Derneği, Ulusal Kalp Akciğer ve Kan Enstitüsü ve Ulusal Yaşlanma Enstitüsü tarafından desteklenen Whitehall II kohort çalışmasına 3720 erkek ve 1412 kadın katılmıştır.

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