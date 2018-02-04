Uydu kontrollü İHA'lar TSK'ya teslim edildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’nin (TAI) geliştirip ürettiği ANKA tipi insansız hava araçlarının “uydu kontrollü” versiyonu ANKA-S, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ( TSK) hizmetine sunuldu. Kabul testleri başarıyla tamamlanan 2 adet ANKA-S, Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edildi.

TAI’den yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni nesil faydalı yüklerin entegrasyonu ve yerli imkânlarla uluslararası emniyet standartlarına göre tasarlanan ANKA-S, sahip olduğu milli uçuş kontrol, hava aracı kontrol bilgisayarları, dost-düşman tanıma sistemi, emniyet ve operasyon kabiliyetiyle sınıfının en yetkin sistemlerinden biri olarak envanterdeki yerini aldı. Aynı anda 6 hava aracını uydu üzerinden kontrol edecek olan ANKA-S, veri aktarımı ve telsiz görüşmelerini kriptolu olarak gerçekleştirebiliyor.

Habertürk'ün haberine göre otomatik kalkış ve iniş sistemleriyle operasyon sahasındaki her türlü zorluğa hazır olan araç, hava aracı kalkış meydanından bağımsız acil durum üslerine iniş yapabiliyor. Kamera güdümlü uçuş modu ve tam otonom uçuş özellikleriyle görev odaklı uçuş gerçekleştirebiliyor.