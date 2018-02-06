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Uzun süre loş ışıkta zaman geçirenler dikkat!

Michigan Üniversitesinde yapılan araştırmalara göre, loş ışıkta uzun süre zaman geçirmek beynin yapısını değiştirip, öğrenme ve hatırlama kabiliyetine zarar verebiliyor.

06 Şubat 2018 Salı 17:59
Uzun süre loş ışıkta zaman geçirenler dikkat!

Uzun süre loş ışıkta zaman geçirmenin, beynin yapısını değiştirebileceği, öğrenme ve hatırlama kabiliyetine zarar verebileceği tespit edildi.

Science Daily'nin haberine göre, Michigan Üniversitesinden nöro bilimcilerin insanlar gibi gündüz ayakta olup gece uyuyan Nil yaban farelerini iki gruba ayırarak yaptığı araştırmada, farelerin bir bölümü dört hafta boyunca loş, diğerleri parlak ışığa maruz bırakıldı.

YÜZDE 30 CİVARINDA KAPASİTE KAYBI GÖZLENDİ

Loş ışığa maruz bırakılan farelerin beyinlerinde, öğrenme ve hafızayla bağlantılı hipokampüs bölümünde yüzde 30 civarında kapasite kaybı gözlendi. Hayvanların ayrıca öncesinde öğrenilen uzamsal bir görevi yerine getirmekte zorlandığı belirlendi.

Araştırmacılar öte yandan parlak ışığa maruz bırakılan farelerin bu görevde dikkate değer gelişme kaydettiğini gözlemledi.

Uzun süre loş ışıkta tutulan farelerin daha sonra bir ay boyunca parlak ışığa maruz bırakıldığı, bu süre sonunda beyin kapasitelerinin tamamen iyileştiği ifade edildi.

Ulusal Sağlık Enstitülerinin desteklediği araştırma ekibinden Joel Soler, loş ışığın, hipokampüste nöronların ve sağlıklı bağlantıların devamlılığına yardım eden bir peptitin eksilmesine neden olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 17:59
  1. Science Daily
  2. Ulusal Sağlık Enstitü

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