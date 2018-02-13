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'Üzülmüyorum, kafirler de sevinmesin'

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın annesi Ülkü Akpınar,"Üzülmüyorum, kafirler de sevinmesin.'' dedi.

13 Şubat 2018 Salı 15:08

Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın annesi Ülkü Akpınar, "Üzülmüyorum, kafirler de sevinmesin. 'Anası ağlıyor' demesin. Gayet kafam dik, gökyüzünde elhamdülillah." dedi.

Şehidin, Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki mezarına gelen annesi Ülkü, eşi Hafize Nur, kardeşi Beyza, dedesi Ahmet Göngör, dua etti.

Dede Göngör, şehidin mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu.

BİR ÖMER ÖLÜR, BİN ÖMER GELİR

Anne Ülkü Akpınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğluyla gurur duyduğunu ve herkesin vatanına sahip çıkması gerektiğini belirtti.

Üzülmediğini vurgulayan anne Akpınar, "Vatan, millet, bayrak sağ olsun. Kalbimden geçeni dilimden söylüyorum. Türk milleti de çaba göstersin bu vatan için. Bir Ömer ölür, bin Ömerler gelir. Allah'a hamd ediyorum. Herkes üzerine düşen vazifeyi yapsın." diye konuştu.

"Bu vatan bizim. Dili, dini, mezhebi, ırkı ne olursa olsun herkes bu vatanda yaşıyorsa, vatanına sahip çıksın." diyen Akpınar, "Evladımla gurur duyuyorum elhamdülillah. Üzülmüyorum, kafirler de sevinmesin. 'Anası ağlıyor demesin.' Gayet kafam dik, gökyüzünde elhamdülillah." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 15:08
  1. terör örgütü PYD/PKK
  2. Suriye

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