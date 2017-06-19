CHP yürüyüşünde kalp krizi geçiren partili hayatını kaybetti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte sözde 'Adalet Yürüyüşü’ne katılanlar arasında bulunan 69 yaşındaki Hasan Tatlı adlı vatandaş 70 dakikalık yürüyüş sonrası verilen mola sırasında kalp krizi geçirmişti. Dün Ankara'ya sevk edilen Hasan Tatlı kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.19 Haziran 2017 Pazartesi 10:59
CHP'nin sözde 'Adalet Yürüyüşü’nün 4’üncü gününde, CHP Mamak ilçe teşkilatından Hasan Tatlı (69) adlı vatandaş kalp krizi geçirmişti.
Birkaç kez kalbi duran Tatlı, hayata döndürülmüş, ardından Ankara'ya sevk edilmişti. Tatlı kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
"7-8 DEFA GERİ DÖNDÜ" DEMİŞTİ
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir dün yaptığı açıklamada "Hasta aniden kalp krizi geçiriyor, yere yığılıyor o sırada. Hemen arkadaşlar Kazan Devlet Hastanesi’ne intikal ettiriyor. Kalp krizi, enfaktrüs geçiriyor, kalbi tamamen durmuş durumda. Ama sonrasında doktorların müdahalesiyle 7-8 defa geri dönüyor ve şu anda tıbbi tedavisi devam etiyor. Kroner yoğun bakım gerektiren bir hastane için Ankara’daki daha büyük bir hastaneye sevk edildi. Hayati tehlikesi son derece kritik" demişti.
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Niyazi Nallı7 dk önce Atın ölümü arpadan olmuş da diyebiliriz, bu arada Enis kendini kurtarabilecek mi de, buna da el atsın! Hüso8 dk önce Böyle kötü yorumlar yazmak bize yakışmıyor kimin ümmeti olduğunuzu unutmayın Pkksavar8 dk önce Leyleğin ömrü lak lakla geçermiş... Kml9 dk önce Şimdi bu emmiye adalet şehidi derler bunlar... Altlardan Çıkması Çok Zor10 dk önce Çok bekler.., Kılıçdaroğlu cehennemden çıkacak da, onun derdiyle meşgul olacak da, o- hoo, hayal! Fazlı Sayman12 dk önce İtin kopuğun peşinde bilirdik. Xandi13 dk önce La şimdi anğara istanbul yoluna bu mevtanın ismini virmesinler la bi de! Hüsnü Zan15 dk önce Rahmet okuyacak ama olmadı işte! Zok yoluna gitti çünkü. Mübarek günde mübarek oruçla öleceğine, itle kopukla yürürken öldü! Niye Üzücüymüş?17 dk önce Umarım İstanbul' a varmadan diğerleri de geberir bu itlerin! (249 şehidimizi unutmadık!) BlackBeşirr31 dk önce Hiç hayırlı bi işiniz olmasın ha göreyim sizi CHP