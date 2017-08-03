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Uzmanlardan İstanbul'a nem uyarısı!

İstanbul'da nemle birlikte yarın hissedilen sıcaklık 37 dereceye ulaşacak. Sıcak ve bunaltıcı havanın 6 gün boyunca etkisini sürdürmesini bekleniyor.

03 Ağustos 2017 Perşembe 18:21
Uzmanlardan İstanbul'a nem uyarısı!

Yağmur ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşayan İstanbul için sıcaklık ve nem uyarıları yapıldı

6 GÜN ETKİLİ OLACAK

Uzmanlardan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden  sıcaklık, artmaya devam edecek.

Parçalı bulutlu havanın güneşli hale gelmesi ve rüzgar hızının  düşmesiyle  ve nemle birlikte yarın hissedilen sıcaklık 37 dereceye ulaşacak.

Bir televizyon kanalında canlı yayınına bağlanan meteoroloji uzmanı, 6 gün boyunca yüksek nemin vatandaşları bunaltacağını söyledi.

RAHAT UYKU YOK

Meteoroloji uzmanı, "Nem ne kadar yüksekse biz o kadar terleriz. Geceleri rahat uyuyamayacağız.

'YAPIŞ YAPIŞ OLACAĞIZ'

Daha sinirli, daha stresli olabiliriz. Olduğumuz yerde terleyeceğiz, yapış yapış olacağız.

SİVRİ SİNEKLER ORTAYA ÇIKACAK

Ayrıca bu günlerde sivri sinekler de daha çok ortaya çıkacak.

FÖN ÇEKTİRMEYİN

Özellikle kadınlara söyleyelim; hiç fön çektirmesinler, hemen saçları inecektir yüksek nemden dolayı.

ÇAMAŞIR ASMAYIN KURUMAZ

Ayrıca çamaşırları evin içerisinde kurutmaya çalışırsak kurumayacaktır. Olduğumuz yerde terleyeceğiz, 6 gün böyle devam edecek"diye konuştu.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 18:21
  1. istanbul
  2. sıcak hava
  3. nem
  4. meteoroloji
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