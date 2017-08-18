Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Uzmanlara göre petrole olan talep artacak

Petrol piyasasıyla ilgilenen uzmanlar, petrol talebinin artacağı görüşünü savunuyor.

18 Ağustos 2017 Cuma 09:42
Uzmanlara göre petrole olan talep artacak

Brentpetrolün varil fiyatı, ABD stoklarındaki düşüş ve üretimdeki artışın etkisiyle 50,97 dolardan işlem görmeye başladı.

Brent petrolün varil fiyatı dün 50,33 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 51,09 doları görmüştü. Bu sabah 50,83 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,27 artışla 50,97 seviyesinde işlem görmeye devam etti. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 47,05 dolardan alıcı buldu. 

UZMAN YORUMLARI

Piyasada dengenin oturmaya başladığını belirten uzmanlar, petrol talebinin artacağı tahmininde bulunuyor.

Alımların 51,30 dolar üzerinde güçlenmesinin, petrolü 52,85 dolar direnç seviyesine taşıyabileceğini vurgulayan uzmanlar, ancak 50 dolar seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda 48,40 dolar desteğine doğru satış baskısının hız kazanabileceğine işaret ediyor.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 09:42
  1. Dünya Ekonomisi Haberleri
  2. Dünya Ekonomisi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'de bir istifa daha
    1. AK Parti'de bir istifa daha
    2. Elazığ'da Harput kazılarında insan..
    3. AK Parti'de bir il başkanı daha istifa..
    4. Adalet Bakanı'ndan burka eylemine kapak!
    5. Kayseri'de kız meselesi yüzünden..
    6. Ağır sözler! 'Bavullarını vereceksin..
    7. Barcelona'dan son dakika haberi! Biri..
    8. Rusya'dan yeni hamle! Türkiye'de..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz..
    10. Bakın hangi hastalığa neden oluyormuş!
    11. Erdoğan sürekli dile getiriyordu! Ve..
    12. Skandal hata! İlk maçı kabus oldu
    13. Konya'da alkolün etkisiyle direksiyon..
    14. Yemenli kadın çocukları için böbreğini..
    15. İstanbul Şişli'de silahlı saldırı: 1..
    16. Kurulan şirket sayısı düştü
    17. 10.000'den fazla Samsung Galaxy Note 4..
    18. Pastaneden alıyoruz ama...
    19. Alman ordusunda Nazi incelemesi!
    20. Düzce’de sokak ortasında tekme tokat..
    Mahalle karıştı… Tekme tokat birbirlerine girdiler! ‘Burada ezan okuyamazsınız’
    Mahalle karıştı… Tekme tokat birbirlerine girdiler! ‘Burada ezan okuyamazsınız’
    ABD'den açıklama: Eğer doğruysa...
    ABD'den açıklama: Eğer doğruysa...
    "Dikkat… Kılıçdaroğlu tutuklanmak istiyor"... Nuh Albayrak'tan dikkat çeken yazı
    "Dikkat… Kılıçdaroğlu tutuklanmak istiyor"... Nuh Albayrak'tan dikkat çeken yazı
    Meral Akşener, o isimlere teklif götürdü
    Meral Akşener, o isimlere teklif götürdü