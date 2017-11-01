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Ucuz et satışı bugün başlıyor

Uzmanlar, et fiyatlarını ucuzlatmak için ithal et alınmasının tehlikeleri konusunda uyarıyor.

01 Kasım 2017 Çarşamba 12:21
Ucuz et satışı bugün başlıyor

 

 

 

 

 

 

 

Et ve Süt Kurumu bugünden itibaren ülke genelinde, ithal ucuz et satışına başlayacak. Et ve Süt Kurumu'nun internet sitesinde yapılan duyuruya göre, kıymanın kilosu Katma Değer Vergisi dahil 29 liradan, kuşbaşı etin kilosu 31 liradan satışa sunulacak.

Uzmanlar ithal et ile et fiyatlarının ucuzlatılmasının yerli besiciyi üretimden kopararak göçe ve iflasa sürüklediği tehlikesine dikkat çekiyorlar.

"Et fiyatı yüksek" denilerek ithal et alınmasının sakıncalarının olduğunun altını çizen uzmanlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının asıl görevinin üreticiyi desteklemek ve hayvancılığı geliştirmek olduğunu vurguluyorlar.

Anadolu’daki besicinin ithal et ile rekabet edemediğini belirten uzmanlar iflas ederek göç etmek zorunda kalan üreticilerin Türkiye’deki et ve süt üretimine büyük darbe vuracağı kanaatinde.

ET VE SÜT KURUMU NE ZAMAN KURULDU?

1952’de ülke hayvancılığını geliştirmek üzere kurulan eski adıyla Et ve Balık Kurumu, bugünün Et ve Süt Kurumu, Türkiye’de hayvancılığının gelişmesine büyük katkılar sağlamıştı. Bu sayede Türkiye kendi et ve sütü ihtiyacını üretebilen ve fazlasını da ihraç edebilen bir ülke konumuna gelmişti.

1955’te yüzde 8.4 olan Et ve Balık Kurumu’nun sektördeki payı, 1975’te yüzde 35’e yükselirken 1980’de yeniden yüzde 31.5 oranına gerilemişti. O tarihten itibaren özelleştirme politikaları yürütüldü.

Et ve Balık Kurumu 1992’de özelleştirme kapsamına alındı ve kuruma bağlı 37 işletmeden 18’i satıldı. 5 işletme bedelsiz olarak kamu kurumlarına devredildi, 3 işletme ise tamamen kapatıldı.

Siyasi istikrarsızlık ve terör olaylarının da etkisiyle o dönemde hayvancılıkta büyük çöküş yaşandı. Teşvik ve destek paketlerine rağmen hayvancılık bir türlü istenilen seviyeye bir daha getirilemedi.

yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 12:21
  1. Et ve Süt Kurumu
  2. ucuz et
  3. et fiyatları
  4. Gıda
  5. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
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