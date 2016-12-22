Uzmanlar uyarıyor: Günde 3 fincandan fazla kahve içmeyin

“Beni cinnetten çıkaran bir şey varsa o, kahve hazır denildiğinde kahvenin hazır olmamasıdır" diyor yazar J. D. Salinger. Bir gün bir yudum dahi olsa tadına bakmışlığınız varsa güzel bir kahvenin; geçmiş olsun, çoktan bağımlısı oluvermişsinizdir. Ne çok söz vardır kahve üzerine, ne çok şiir, ne çok şarkı… Nice sohbetlere vesile olmuştur ve nice anlara şahit… “Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı olur" derler; ne doğrudur; ama siz yine de bir fincanın kırk yıl hatırı var diye, fincan fincan kahve içmeyin. Günün her saatinde keyifle yudumladığınız kahve, sağlığınızı tehlikeye atıyor olabilir. Uzmanlar günde 3 fincandan fazla kahve içenleri, reflü konusunda özellikle uyarıyor.

Reflü nedir?

Yemek sonrası meydana gelen hazımsızlık, ekşime ve yemek borusundaki yanmalara denir. Bu rahatsız edici durum yemek borusuna ve hatta ağıza kadar gelen yemek ve mide asidi ile belirgindir. Bu durum bazı kişilerde geçici olup, belli bir sürede ortadan kalkar. Ancak bazı kişilerde de oldukça rahatsız edici, sık sık oluşan ve oldukça ağrılı bir hastalık halini alır.

Masa başı çalışanları dikkat!

Özellikle masa başında çalışanlar gün içinde fark etmeden fincan fincan kahve tüketiyorlar. Uzmanlar, özellikle masa başı çalışanlarını kahve tüketimi konusunda uyarıyor.

Beslenme şeklinize dikkat!

Çoğunlukla mide yanması şikayetiyle ortaya çıkan reflü, hareketsiz yaşam tarzına sahip olanlar ve sağlıksız beslenenler de çok daha sıklıkta görülüyor.

Daha büyük sorunlara yol açabilir

Yaşam kalitesini düşüren hastalık, tedavi edilmezse sindirim problemlerine yol açabilir. Reflünün en büyük nedenini aşırı kahve tüketimine bağlayan uzmanlar, özellikle kahve konusunda uyarıyor.

Düzensiz ve sağlıksız hayat

Sağlıksız beslenme, stres, uyku problemleri; kısaca düzensiz hayat neticesinde reflü ortaya çıkıyor. Önceki yıllarda 10 kişiden sadece 1 veya 2'sinde görülürken, günümüzde her 10 kişinin 8'inde görülüyor.

Kilo problemi olanlarda daha çok görülüyor

Aşırı kilosu olanlarda da sıklıkla görülen reflü problemi, genellikle beslenmeyle alakalı. Bu yüzden özellikle beslenmeye dikkat etmelisiniz.

Nasıl tedavi edilir?

Reflüden kurtulmak için, öncelikle kullanıyorsanız sigarayı bırakmanız gerekiyor. Kilo probleminiz varsa fazla kilolardan kurtulmanız, dar kıyafetlerden kaçınmanız ve özellikle akşam saatinden sonra az yemek tüketmeniz gerekiyor.

Mutlaka doktora başvurun

Mide ve bağırsak sorunlarında diğer problemlerinizde olduğu gibi, öncelikle mutlaka doktorunuza başvurmalısınız.

Reflüye neden olabilecek besinler

Rafine ürünler, unlu, şekerli besinler, aşırı yağlı kızartmalar, fast foodlar, çay, kahve ve çikolata gibi besinler reflü nedeni olabilir. Ayrıca sağlıklı olduğunu düşündüğünüz portakal suyu, domates suyu, limon, limonata, greyfurt suyu gibi içecekler de, fazla tüketiminde reflü sebebi olabilir.