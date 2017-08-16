İstanbul’da otopraklara yağmur ve dolu zammı

İstanbul’da beklenen yağış, sabaha karşı etkili olmaya başladı. Gök gürültüsünün de eşlik ettiği yağmur yarın aralıklarla devam edecek. Yağışa bağlı olarak hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına inmesi öngörülüyor. İstanbul’da cuma günü ise parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Hafta sonunda ise kentte hava az bulutlu olacak ve sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek.

YAĞMUR ZAMMI

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, İstanbul için bugün ve yarın sağanak yağmur alarmı verdi. 20 gün önceki dolu felaketini hatırlayan sürücülerin araçlarını kapalı otoparka çektiği görüldü. Kapalı otopark işleten uyanıklar da hemen dolu zammı yaptı.