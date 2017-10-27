Uzmanlar, çocuk medyasını değerlendiriyor

Türkiye’nin çocuk odaklı tek medya konferansı olan ve TRT tarafından organize edilen TRT 6. Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı için geri sayım sürüyor.

1-2 Kasım 2017 tarihleri arasında Grand Cevahir Otel’de düzenlenecek organizasyona alanında uzman ulusal ve uluslararası profesyoneller katılarak sunum gerçekleştirecekler.

“Çocuk Medyasında Temsil, Çoğulculuk ve Entegrasyon: Sorunlar ve İmkanlar” başlığıyla gerçekleşecek konferansta başta medyada çocuk figürü olmak üzere, göçmen çocukların medyadaki yeri ve engelli çocuklara yönelik medya kullanımı, medyada çoğulculuk ve temsil başlıkları ele alınacak.

İki gün sürecek Çocuk Medyası Konferansı boyunca özellikle göç, çocuğun medyada temsili ve çoğulculuk başlıkları değerlendirilecek. Sunum ve panel oturumlarıyla yerli ve yabancı akademisyenler, içerik sağlayıcılar ve sektör temsilcileri farklı başlıklarda sunum ve özel araştırmalarını paylaşacaklar.

İlk gün “Göçmen Çocukların Entegrasyonu ve Medya Kullanımı” ile “Engelli Çocuklar için Medya: Kaynaştırma, Eğitim İmkânları ve Erişilebilirlik” gibi konularına değinilecek.

İkinci gün ise “Medya İçeriklerinde Sığınmacı ve Göçmen Çocuklar” ve “Medyada Etnik Temsil” başlıklı sunumlar yapılacak. Konferans, organizasyon boyunca özel atölye çalışmaları ile desteklenecek.

Kısa Film Yarışması Kazananları Açıklanıyor

TRT 6. Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı organizasyonunda “Türkiye’de Suriyeli Çocuk Olmak” kısa film yarışmasının sonuçları da açıklanacak. Amatör ve profesyonel kısa filmcileri desteklemek, yüksek nitelikli kısa filmlerin seyirciyle buluşmasını sağlamak ve Türkiye’de Suriyeli çocukların yaşamlarına daha yakından bakarak kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmanın kazananları konferans özel davetlisi Mecid Mecidi’nin elinden ödüllerini alacak.