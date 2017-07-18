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Uzmanından uyarı! Boyu kısa olanlar sokağa çıkmasın!

Meteoroloji Uzmanı Hüseyin Öztel, "Mümkünse boyu 1.60'dan kısa olanlar sokağa çıkmasın" dedi.

18 Temmuz 2017 Salı 13:59
Uzmanından uyarı! Boyu kısa olanlar sokağa çıkmasın!
İstanbul'da sabah saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağmurla ilgili olarak Habertürk TV'de değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji Uzmanı Hüseyin Öztel,"Mümkünse boyu 1.60'dan kısa olanlar sokağa çıkmasın" dedi. Öztel'in söz konusu ifadesi, sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul Valiliği, kenti etkisi altına alan sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulundu.
 
Zorunlu olmadıkça araçlarla dışarı çıkılmaması gerektiğini belirten Valiliğin açıklaması, Habertürk canlı yayınında değerlendirildi.
 
Ekrana gelen görüntüler üzerinden durumu değerlendiren meteoroloji uzmanı, "Şu görüntüye baktığımız zaman, boyu 1,60'tan kısa olanlar dışarıya çıkmasın uyarısı yapılması daha iyi yani.. Burada ciddi bir sel var.."

 

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 13:59
  1. İstanbul sağanak yağmur
  2. Boyu 1.60'dan kısa olanlar
  3. Meteoroloji Uzmanı Hüseyin Öztel
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