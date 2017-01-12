Uzman çavuşun üzerinden bakın neler çıktı

Uzman çavuşun kullandığı belirlenen otomobilde 150 kilogram kubar ve 30 kilogram toz olmak üzere 180 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Üzerinde sahte kimlikle yakalanan komando uzman çavuş gözaltına alındı.

180 kilogram esrar maddesi ele geçirildi

Olay sabah saatlerinde Aksaray-Adana karayolunda yaşandı. Alınan bilgiye göre rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi, Adana'dan Aksaray istikametine seyreden 54 plakalı otomobili durdurdu.

Polis ekiplerinin ehliyet ve ruhsat sorması üzerine araç sürücüsü uzman çavuş olduğunu ifade etti. Sürücünün arabasının arkasındaki büyük poşetlerden şüphelenen ekipler aracı arama noktasına çekti. Burada otomobilde yapılan aramada arka koltuk ve bagajda siyah poşetlerde gizlenmiş 150 kilogram kubar esrar ve 30 kilogram toz esrar olmak üzere toplam 180 kilogram esrar maddesi ele geçirdi.

Hakkari'de görev yapıyordu

Hakkari Dağ Komando Taburu'nda görevli olduğu öğrenilen Komando Uzman Çavuş D.Ö.'nün üzerinde arama yapan polis ekipleri, 2 adet kuru sıkı tabanca, bir adet beylik tabancası, 3 adet şarjör, bir adet sahte kimlik, 2 adet telefon ve çok sayıda sim kart ele geçirdi. D.Ö.'nün Hakkari'de görev yaptığı, Muşlu olduğu, esrarları Diyarbakır Lice'den aldığı ve taburundan izinli olarak ayrıldığı öğrenildi. Esrarları İstanbul'a götürmek üzere yola çıktığı tespit edilen şahıs gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.