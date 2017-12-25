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Uzman çavuşu vuran kişi uzman çavuş çıktı

Siirt Emniyet Müdürlüğü, dün akşam saatlerinde ağır yaralanan Uzman Çavuş H.N' yi vuran kişinin de bir uzman çavuş olduğunu açıkladı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 13:30
Uzman çavuşu vuran kişi uzman çavuş çıktı

Uzman Çavuş H.N. Siirt kent merekezinde araç trafiğine kapalı Güres Caddesi'nde silahlı saldırıya uğradı.Uzman Çavuş H.N.'ye doğru 6 - 7 el ateş eden saldırgan, ara sokaklara kaçarak içini kaybettirdi. Ağır yaralanarak yerde kalan Uzman Çavuş H.N.'ye ise ilk yardımı çevredekiler yaptı. Uzman Çavuş H.N., çağrılan ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Vücuduna 2 kurşun isabet ettiği öğrenilen Uzman Çavuş'un sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırının gerçekleşmesinin ardından Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çevrede geniş çaplı operasyon başlattı. Emniyet müdürlüğü yaptığı açıklamada Uzman Çavuş H.N' yi vuran kişinin de bir uzman çavuş olduğunun belirlenidğini açıkladı.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 13:30
  1. Siirt
  • sadeee bensadeee ben1 sa önce
    allahim ne oluyor kardeş kardeşi asker askeri öldürüyor bu memleketin sonu hayra alamet deil allah bizleri türkiyeyi korusun amiiin lütfen amin deyin
  • Muz Ordusu dökülüyorMuz Ordusu dökülüyor2 sa önce
    Emir komuta hiyerarşisini bozmamış demek ki itoğlu it.
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