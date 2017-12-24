Uzman çavuşa silahlı saldırı
SKent merkezinde bir uzman çavuş silahlı saldırıya uğradı. Uzman çavuşun saldırıda ağır yaralandığı öğrenildi.24 Aralık 2017 Pazar 18:55
Bugün saat 18.00 sıralarında, Güres Caddesi’nde, henüz kimliği açıklanmayan uzman çavuş, silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan kaçarken, ağır yaralanan uzman çavuş, çağrılan ambulansla Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Güvenlik güçleri, saldırganı yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı, kentin tüm giriş- çıkışları kontrol altına alındı.