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Üzerine kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi

Sarıkamış’ta, üzerine çatıdan kar kütlesi düşen aracın camları kırıldı ve tavanı çöktü. Araç kullanılmaz duruma geldi.

06 Şubat 2018 Salı 18:06
Üzerine kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi

Sarıkamış Şehit Kemal Mutlu Caddesi’nde 4 katlı bir binanın çatısından eriyen kar kütleleri büyük bir gürültüyle cadde ortasına düştü. Caddenin o anda kalabalık olmaması büyük bir faciayı önlerken, park halinde aracın üzerine düşen kar kütlesi aracın tavanı çökertti. Şaşkınlığını gizleyemeyen araç sahibi ise olayın şokunu uzun süre üzerinde atamadı. Çamları kırılan tavanı çöken araç ise kullanılamaza hale geldi.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 18:06
  1. kars
  2. sarıkamış
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