Üzerine kar kütlesi düşen araç kullanılamaz hale geldi

Sarıkamış Şehit Kemal Mutlu Caddesi’nde 4 katlı bir binanın çatısından eriyen kar kütleleri büyük bir gürültüyle cadde ortasına düştü. Caddenin o anda kalabalık olmaması büyük bir faciayı önlerken, park halinde aracın üzerine düşen kar kütlesi aracın tavanı çökertti. Şaşkınlığını gizleyemeyen araç sahibi ise olayın şokunu uzun süre üzerinde atamadı. Çamları kırılan tavanı çöken araç ise kullanılamaza hale geldi.