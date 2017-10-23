Üzerindeki uyuşturucu ile birlikte yakalandı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar üzerine Tabaklar Mahallesi Şeref Sokak’ta içerisinde 3 şahsın bulunduğu park halindeki otomobile operasyon düzenlediği sırada şahıslar ekipleri farkederek kaçmaya çalıştı.

YAKALANDI

Kısa süren kovalamacanın ardından A.Z., A.O., R.Ş., ve H.O. isimli şahıslar sokak üzerinde ekipler tarafından yakalandı. Otomobil sürücüsü A.Z.’nin otomobilinde, üzerinde ve evinde yapılan aramada 86 adet uyuşturucu hap ile 4,25 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Şahıslardan, A.O., R.Ş. ve H.O. emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Otomobil, ev ve üzerinde çok sayıda uyuşturucu madde yakalanan A.Z. ise, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.