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Üzerinde onlarca iPhone ile yakalandı

Hong Kong'dan Çin'e giriş yapmak isteyen bir kadın, şüpheli hareketlerinin dikkat çekmesi üzerine kontrol noktasından geçemedi. Görevlilerce aranan kadının, ülkeye kaçak bir şekilde sokmak istediği iPhone'ların sayısı görevlileri bile şaşırttı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:43
Üzerinde onlarca iPhone ile yakalandı

Bazı teknolojik ürünler komşu ülkelerde daha ucuz olduğu için gümrükte kaçakçılık olayları da artıyor. Bunun için bazı kişiler, istediği ürünü iyi bir şekilde kamufle ederek ülkeye sokmaya çalışıyor; çoğu zaman da yakayı ele veriyor.

Bunun son örneği Çin’de yaşandı… Hong Kong’da iPhone daha ucuz olduğu için tam 102 adet iPhone alan ve bu telefonları bir şekilde vücuduna yerleştiren bir kadın, bu şekilde Çin’e girmek isterken yakalandı.

Shenzhen’deki gümrük yetkilileri, üzerinde 102 adet iPhone bulunan kadının şüpheli hareketlerini görünce şüphelendi ve üzerini aramak istedi. Üzerini aratmak istemeyen kadın, daha fazla şüphe çekince görevliler geri adım atmadı ve kadının üzerinde tam 102 adet iPhone ve 15 lüks saat ele geçirdi.

Ele geçirilen ürünlerin 100 bin dolardan daha değerli olduğu ifade ediliyor. Hong Kong sınırında bu olayların oldukça sık yaşandığı biliniyor. Zira Çin’e oranla birçok ürün Hong Kong’da daha ucuz olduğu için birçok kişi kaçakçılık yapıyor. 2 yıl önce yine buna benzer iki vaka yaşanmıştı. Bir kişinin üzerinden 94, diğerinin üzerinden ise 146 iPhone çıkmıştı.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:43
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