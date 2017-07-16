Üzerinde ’geçersizdir’ yazan sahte paralarla onlarca kişiyi dolandırdı

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılıktan 4 ayrı cezası bulunan Murat Ç. adlı şahsı, sahte paralarla yakaladı. 4 ayrı hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası olan ve bin 660 TL para cezası kesinleşmiş Murat Ç.’nin oyuncakçılarda satılan ve üzerinde ‘geçersizdir’ ibaresi bulunan sahte paralarla yaşlı ve dikkatsiz vatandaşları dolandırdığı belirtildi. Murat Ç., üzerinde ‘geçersizdir’ yazan 100 TL ve 200 TL’lik banknotlarla, bozdurmak bahanesiyle 19 ayrı dolandırıcılık olayına karıştı. Polisin çok sayıda güvenlik kamerası incelemesi ve titiz çalışması sonucunda yakalanan Murat Ç., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilerek, nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.