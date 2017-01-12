Üzerinde albay kıyafeti olan kişi bakın kim çıktı! ‘Sizi orada vururum’

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında asker ve polislerin de olduğu 44'ü tutuklu biri firari 45 şüpheli hakkında 112 sayfalık iddianame hazırlandı.

Darbe gecesi yaşananlar ve sonrasındaki planlananların yer aldığı iddianamede, adı geçen şüphelilerin FETÖ/PDY'ye üye oldukları, darbe girişimi içerisinde bizzat yer aldıkları, darbe girişiminde bulunan ve TSK içerisinde yuvalanan terör örgütü mensuplarınca hazırlanarak kuvvet komutanlarına gönderilen "Sıkıyönetim Direktifi" adlı belgeyle sözde Hatay Sıkıyönetim Komutanı olarak dönemin 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Polat'ın belirlendiği ifade edildi.

İddianamede, şüphelilerin, emniyet birimlerinde görev alan personele darbe girişiminde bulunan askerlerin emniyet kurumlarına gelmeleri halinde çatışmaya girmemeleri yönünde talimatlar verdikleri ve bu yönde telkinde bulundukları, "Asker gelirse kafalarına mı sıkacağız, devletin polisi devletin askerine sıkar mı?" şeklinde söylemlerde bulunarak darbe girişiminin başarılı olması için mensubu oldukları FETÖ/PDY'ye zemin hazırladıklarının görüldüğü belirtildi.

"Aksama olursa gelip sizi orada vururum, ben çok adam vurdum"

İddianamede, 15 Temmuz 2016'da gündüz saatlerinde Serinyol Jandarma Alay Komutanı olarak göreve başlayan tutuklu şüphelilerden Albay Ethem Metehan Yaşar'ın o gece neler yaptığı da detaylı olarak anlatıldı.

Yaşar'ın tüm birlikleri akşam saatlerinde "Herkes silah ve teçhizatını alsın, içtima alanında toplansın" diyerek topladığı, burada toplananlara da "Arkadaşlar şu anda bir durum var, ne olduğunu ben de bilmiyorum, Genelkurmay Başkanlığından gece 03.30'da gelecek olan emri bekliyorum, gelen emrin gereğini yapacağım, sizi de ayrı ayrı yerlere görevlendireceğim. Görevlendirdiğim personel görevli olduğu yerde görevini yapmazsa, aksama olursa gelip sizi orada vururum, ben çok adam vurdum." şeklinde konuşma yaptığı bilgisine yer verildi.

Alayda görevli askerlerin darbe girişimi gecesi yaşanan hareketlilikle ilgili verdikleri bilgilerin de yer aldığı iddianamede, tutuklu şüphelilerden alayda görevli Albay Kadir Ayhan'ın Yaşar ile hareket ettiği ifade edildi.

Muhtara albay kıyafeti

Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığında 15 Temmuz gecesi ildeki darbe girişimiyle ilgili askeri planlamalar yapıldığı, tutuklu şüphelilerden bir mahallenin muhtarı olan Mehmet Ali Dik ve kardeşi Cabir Dik'in de darbe planlaması yapan Yaşar ve Ayhan ile hareket ettikleri belirtildi.

İddianamede, Albay Yaşar'ın yanında görev yapan askerlerden alınan bilgilere de yer verildi.

Görevli askerler, ifadelerinde, o gece Yaşar'ın yanına elindeki poşette viski ve çikolata olan iki kişinin girdiğini, bunların muhtar Dik ve kardeşi olduğunu aktardı.

Albay Yaşar'ın yanına gelen muhtar Mehmet Ali Dik'e kendi kışlık albay üniformasını giydirdiği bilgisi de iddianamede yer aldı.

İddianamede, Yaşar'ın muhtar Dik'ten silahlı sivil kişiler bulmasını istediği, bunun üzerine de muhtarın silahlı 300 kişi bulabileceğini söylediği aktarıldı.

Emniyet Müdürlüğünde bilgisine başvurulan bir askerin, muhtarın albay üniforması giymesiyle ilgili verdiği bilgiler de iddianamede yer aldı.

Ethem Metehan Yaşar'ın, Kadir Ayhan, muhtar Mehmet Ali Dik ve adını "Cabir" olarak bildiği kişiyle odasında viski içtiklerini öne süren bir asker, "Muhtar Dik'in üzerinde kışlık albay elbisesi vardı ve alay komutanına kendisinin emrinde 300 kişi olduğunu ve ne zaman hazır edeceğini sordu ama o sırada dışarı çıkacağımdan komutanın ne dediğini duymadım. Komutan saat 02.00 sıralarında odasından alay önünde bulunan personele talimat vermek için çıktı ancak odasındakiler kaldı." şeklinde bilgi verdi.

"Ben vali oluyorum"

İddianamede ayrıca, o gece sık sık telefonla görüşen Yaşar'ın kendi şahsi telefonundan konuştuğu kişiye "Ben Hatay Valisi oluyorum sen de garnizon komutanı oluyorsun." şeklinde konuşma yaptığı belirtildi.

Tanık olarak ifadesine başvurulan bir asker, Yaşar'ın o gece "Bu saatten sonra vali benim, hiçbir sıkıntı yok artık" dediğini aktardı.

Bilgisine başvurulan bir rütbeli asker ise kendisine "Şimdi seni görevlendirsem sen valiyi alabilir misin, kaç kişiyle alabilirsin, 10-15 kişiyle alabilir misin?" diyen Yaşar'a "Böyle bir şeyi yapamayız" şeklinde yanıt verdiğini anlattı.

Yaşar'ın kendisine "Ya siyah olacaksın ya da beyaz" dediğini belirten asker, şu bilgileri verdi:

"Hatırlamadığım saçma cümlelerle 'Valiyi alabilir misin, alamaz mısın, yapacak mısın yapmayacak mısın bana net cevap ver' dedi. Ben de 'Alamam' dedim. 'Otur o zaman benden habersiz odadan ayrılma' dedi."

İddianamede, Yaşar'ın üst aramasında pantolonuna gizlenmiş vaziyette A seri numaralı 1 dolar bulunduğu bilgisine de yer verildi.