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Uzaylılardan haber var!

Uzayın derinliklerindeki güneş benzeri bir yıldızdan gelen 6 yeni radyo sinyali, bilim dünyasının gündeminde.

Uzaylılardan haber var!
Eklenme: 30 Aralık 2016, 02:33
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Geçtiğimiz aylarda uzaydaki bir noktadan 10 sinyal tespit edilmişti, bilim insanları yine aynı bölgeden 6 radyo sinyali alındı.

3 milyar ışık yılı öteden gelen radyo sinyallerin kaynağı konusunda henüz net bir bilgi yok ancak bilim insanları bu sinyallerin bölgedeki güneş benzeri bir yıldızdan geldiği olasılığı üzerinde duruyor.

Kuşkusuz dünya dışı bir uygarlık ile bağlantı kurulacağı gün insanlık tarihi için bir dönüm noktası olacak.

Peki uzaylılar bizimle neden bağlantı kurmuyor? İşte bilimin cevabı...

Evrende gezegenimize benzeyen 40 milyar gezegen var. Ancak herhangi bir gelişmiş medeniyetin bizimle bağlantı kurması sandığımızdan daha uzun sürebilir. Zira uzaylıların kullandığı dalgaların seyahat mesafesi sandığımızdan daha yavaş olabilir. Ayrıca bu dalgalar bizim fark edemeyeceğimiz kompleks bir yapıya sahip olduğu için gözden kaçırıyor da olabiliriz. Zira uzayı 1984'ten beri dinliyoruz ve bu teknolojimiz oldukça ilkel olabilir. Evrenin büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda bize doğru ilerleyen "ilk merhaba" mesajı hala yolda olabilir. Bizim de uzaya 100 yıldan biraz fazla süredir dalga gönderdiğimizi düşünürsek bizim mesajımızın da hala bir medeniyete ulaşamadığını söylemek mümkün. En karamsar senaryoya göre, evrende başka yaşamlar arayan tek medeniyet biz olabiliriz. Ya da başka bir gezegendeki yaşam daha biz ulaşamadan kendisini yok etmiş olabilir. Gezegenimizin Soğuk Savaş yıllarında nükleer savaş tehdidi altında yaşadığını düşünürsek başka bir medeniyetin benzer bir sebepten yok olması da oldukça muhtemel. En kötü senaryo ise Hollywood'un en çok işlediği konu olan gelişmiş bir medeniyetin evrendeki diğer uygarlıkları işgal ederek gelişimini sürdürmesi. Bu da bizimle bağlantıya geçmemelerini oldukça mantıklı hale getiriyor.


(Haber7)
 
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iyi1i

Ya gavurların yeni yeni keşfettiği şeyleri zaten cooook evvelden bilen uygarlıklar vardı. Hele biz İslam ile çok daha ötesine sahip olabiliriz. Keşke eski zamanlardaki gibi uzay ilminde alım muslumanlar olsa. Ve kur-an dan yola çıkıp araştırma yapsalar.Amasene olmuş 2016 haşa tövbe günaha girmeyelim kıyamete belki kalmış yüz sene hala sakız orucu bozar mı tavuk kurban olur mu mehdi geldi mi kader var mı?Haşa fıkıh önemsiz diye değil fakat cevapları belli ya da meçhul bugüne kadar verilen cevaplar verilmiştir zaten .muslumanlar ın pozitif bilimler den uzak tutulmaması mühimdir. Haşa gavurun malı gibi duruyor günümüzde hâlbuki pozitif bilimler de sosyal bilimler de muslumanlar a daha çok yakışır.

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Alper

Yecuc ve Mecuc artik sır olmaktan cikiyor desenize.

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