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Uzayda yaşamı araştırma kararı aldılar

Avrupa, yaşanabilir gezegenleri incelemek ve yaşam bulgusu araştırmak için kurulacak bir "derin uzay gözlemevi" projesine yeşil ışık yaktı.

21 Haziran 2017 Çarşamba 22:48
Uzayda yaşamı araştırma kararı aldılar

Projede bilim insanları yer alacak olan Warwick Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, PLATO ismi verilen görevin amacının "güneş sisteminin eşinin olup olamayacağı" sorusuna cevap vermek olduğu ifade edildi. Milyonlarca euro maliyeti olan projenin, eğer varsa, "dünya dışı yaşamları tespit edebileceği" de belirtiliyor.

Avrupa Uzay Ajansı yetkililerinin İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleşen son toplantıda yeşil ışık verdiği projenin, tahmini bütçesinin 600 milyon euro olduğu hesaplanıyor. Uzak gezegenleri araştırmaya odaklanacak olan PLATO'nun bünyesinde 26 teleskop bulunacağı belirtiliyor. ABD Havacılık ve Uzay Dairesi Nasa'ya ait bir uzay teleskobu Kepler, bugüne dek 3 bin 400'den fazla uzak gezegen bulmayı başardı.

Tespit edilen bu gezegenlerden 30 tanesinin dünyadan yaklaşık iki kat büyük olduğu ve sistemin temel yıldızına "yaşababilir bir uzaklıkta" bulunduğu ifade ediliyor. Dünya'dan 1 buçuk milyon kilometre uzağa yerleştirilecek olan PLATO'nun 2026 yılında fırlatılması planlanıyor.

 

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 22:48
  1. Avrupa Uzay Ajansı
  2. Uzay Dairesi
  3. NASA
  • BekirbeyBekirbey2 sa önce
    Çok geç kalıyoruz. Acilen terör ve uyuşturucu baronların, destekçilerine elamanlarina idam yasası cikartilsin.
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