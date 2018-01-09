Uzayda boyu 9 santimetre uzadı

Astronot Norişige Kanai, Twitter hesabından "Herkese günaydın. Önemli bir haberim var. Uzaya geldikten sonra değişimleri görmek için vücut ölçümlerimiz yapıldı ve bu sürede sanki bir bitki gibi yaklaşık 9 santimetre uzamışım." mesajını paylaştı.

Kanai, "Haziranda Dünya'ya dönerken Soyuz uzay aracının koltuğuna sığıp sığmama konusunda endişeliyim." ifadelerini kullandı.

Yerçekimsiz ortamda omurlar üzerinde baskı olmadığından insan omurgası genişleyip uzayabiliyor.