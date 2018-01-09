Uzayda boyu 9 santimetre uzadı
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) üç hafta geçiren Japon astronot yaklaşık 9 santimetre uzadığını açıkladı.09 Ocak 2018 Salı 17:54
Astronot Norişige Kanai, Twitter hesabından "Herkese günaydın. Önemli bir haberim var. Uzaya geldikten sonra değişimleri görmek için vücut ölçümlerimiz yapıldı ve bu sürede sanki bir bitki gibi yaklaşık 9 santimetre uzamışım." mesajını paylaştı.
Kanai, "Haziranda Dünya'ya dönerken Soyuz uzay aracının koltuğuna sığıp sığmama konusunda endişeliyim." ifadelerini kullandı.
Yerçekimsiz ortamda omurlar üzerinde baskı olmadığından insan omurgası genişleyip uzayabiliyor.