Uzaya 'Adana' kebap yolladılar
İsviçre'de yaşayan bir gurbetçi Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için uzaya kebap gönderdi.02 Ocak 2018 Salı 10:13
İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan Ayverdi isimli restoran, uzaya kebap gönderdi. Girişimin Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
37 BİN METRE YÜKSEĞE ULAŞTI
İsviçre medyasına konuşan restoran sahibi Ali Ayverdi, "Weiningen'den uzaya bir balona bağlı şekilde kebap gönderdik. Kebap 37,795 metre yükseliğe ulaştı" ifadelerini kullandı.
Kebabın üçüncü denemede gönderilebildiği belirtildi.