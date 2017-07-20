'Uzay İstasyonları'nda Google turu başlıyor!

Dünyanın yörüngesinde gezen ve astronotların deney yapmalarına olanak sağlayan Uzay istasyonları, Google Haritalar’da yerini alacak.

Dünya’nın hemen hemen her yerini sokak sokak görebilmemizi sağlayan Google, insanların merak ettiği uzay istasyonlarının her karışını görmemizi sağlayacak. İlk kez interaktif turu 2015 yılında yayınlanan uzay istasyonu, insanların da meraklarını masrafsız bir şekilde gidermesi için Google panoramik çekimleriyle izlenmesi sağlanacak.