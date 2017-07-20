Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Uzay İstasyonları'nda Google turu başlıyor!

Uzay istasyonlarında Google Haritalar için çekimler başladı. Uzayda bulunan astronot evleri olarak bilinen Uluslararası Uzay İstasyonları, Google Haritalar’a eklenecek.

20 Temmuz 2017 Perşembe 19:02
'Uzay İstasyonları'nda Google turu başlıyor!

Dünyanın yörüngesinde gezen ve astronotların deney yapmalarına olanak sağlayan Uzay istasyonları, Google Haritalar’da yerini alacak.

Dünya’nın hemen hemen her yerini sokak sokak görebilmemizi sağlayan Google, insanların merak ettiği uzay istasyonlarının her karışını görmemizi sağlayacak. İlk kez interaktif turu 2015 yılında yayınlanan uzay istasyonu, insanların da meraklarını masrafsız bir şekilde gidermesi için Google panoramik çekimleriyle izlenmesi sağlanacak.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 19:02
  1. uzay turu
  2. uzay istasyonu
  3. uzayda yaşam
  4. uzayda yaşam varmı
  5. astoronotlar
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükada'da ne konuştukları ortaya çıktı!
    1. Büyükada'da ne konuştukları ortaya..
    2. Dünyaya çağrı: Mescid-i Aksa'yı kurtarın
    3. ABD'den bir ilk! "FETÖ terör örgütüdür"
    4. Erdoğan'dan İsrail'e Mescid-i Aksa..
    5. "Türk milleti karşısında oturarak..
    6. PKK’lı teröristlerden yük trenine..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e..
    8. Kolostrum nedir, faydaları neler?
    9. 'Uzay İstasyonları'nda Google turu..
    10. Çavuşoğlu'ndan flaş Almanya açıklaması
    11. Bufalodan hayrete düşüren taktik
    12. Şehit Necmettin öğretmenin babası:..
    13. Bu fotoğraf ülkede çizgi film..
    14. O görüntüleri ortaya çıkınca Kral..
    15. 'Ayşe tatile çıkalı' 43 yıl oldu
    16. Abdullah Gül'den işgal devletine sert..
    17. YÖK Başkanlığına ikinci kez aynı isim..
    18. Ortadoğu'da kriz! İran elçisi ülkeden..
    19. Erdoğan'dan Abbas'a 'Mescid-i Aksa'..
    20. AK PARTİ'nin yeni Genel Sekreteri..
    Yeni Bakan'ın babası konuştu: Böyle bir karar beklemiyordum
    Yeni Bakan'ın babası konuştu: Böyle bir karar beklemiyordum
    Bakan Jülide Sarıeroğlu'ndan 'Twitter' açıklaması
    Bakan Jülide Sarıeroğlu'ndan 'Twitter' açıklaması
    Gülen: Darbeyi Kemalist laikçiler yaptı!
    Gülen: Darbeyi Kemalist laikçiler yaptı!
    Kahraman şehit Ömer Halisdemir'e alçak iftira!
    Kahraman şehit Ömer Halisdemir'e alçak iftira!