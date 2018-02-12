Künye
Abonelik
E-Gazete
Facebook
Twitter
Google
RSS
İletişim
Namaz Vakitleri
WhatsApp: 0553 313 94 23
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar
Gündem
Siyaset
Ekonomi
Dünya
Aktüel
Spor
Sağlık
Eğitim
Teknoloji
Emlak
Medya
Biyografi
Web TV
Tümü
Tarih
Otomotiv
Kültür - Sanat
Yerel
İslam
Gezi
Ansiklopedi
'Kaç yaşına geldin, artık yapma'
5 terörist teslim oldu!
Afrin operasyonunda son durum
Rusya, Türkiye ve İran'dan yeni adım!
HDP'li Buldan ve Önder'e şok!
O ülkeden Türkiye'ye teklif: 10 yıl vergi almıyoruz, buyurun gelin
''PKK'nın elinde 800 rehine var''
25 terörist öldürüldü
Hakkari'den acı haber! Şehit ve yaralılar var
CHP'nin yeni MYK'sı belli oldu
Kamuya 56 bin personel alınacak
Esirleri buzdolabı gibi odada tutuyorlar
Darbeci Sisi'ye darbe açıklaması
'Eskiden milletimizin bile derdiyle uğraşamazken...'
Tokatçı zabıta daire başkanı hakkında flaş karar
Kadir İnanır yoğun bakımda!
Sudan'dan flaş Sevakin açıklaması
Başbakan Yıldırım'dan taziye telefonu
Abhazya'da Türk gemi kaptanı kaçırıldı
Uzakdoğulu sihirbazın oyunu böyle ortaya çıktı
Uzakdoğulu sihirbazın gösterilerindeki hileyi arkadaşı böyle ortaya çıkarttı.
12 Şubat 2018 Pazartesi 12:52
İşte o görüntüler...
Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 12:52
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
sihirbaz
ilizyonist
YORUM YAZ
YORUMU GÖNDER
Bugünkü Akit
Teknoloji
Göz ve kulaktaki teknoloji..
Gündem
"Üniversite örgüt yuvası olmamalı!"
Gündem
Esirleri buzdolabı gibi odada tutuyorlar
Ekonomi
Konutların doğalgazı Tuz Gölü’nde depolanacak
Gündem
Türkiye’ye silahı ABD doğrultuyor!
Bugünkü Yazılar
Abdullah Şanlıdağ
PYD; KCK yapılanmasının Suriye’deki siyasi ayağıdır
Abdurrahman Dilipak
Evrensel kardeşlik hareketi
Ali Karahasanoğlu
FETÖ’cüler ve FETÖ karşıtı ulusalcılar nasıl buluşuyor!
Ali Osman Aydın
Survivor Gençliği Okulları Cehenneme Çeviriyor
Atilla Özdür
“Küçük Amerika” üzerine kısa bir laklakiye…
Av. Yaşar Baş
Mülteciler için özel ekonomik bölge
Hacı Yakışıklı
Metin Feyzioğlu’nun tabansızlığı, vesayetin çöküşü!
Hasan Aksay
Ana muhalefet boşluğu
Hüseyin Öztürk
Sağlam Yerin Tamiri
İbrahim Karataş
Afrin’deki algı savaşını da kazanmalıyız
Mehtap Yılmaz
HDP Kongresi… APO kalleşine 1141 leş!
Mustafa Akgün
Mahmud Sami Ramazanoğlu
Vehbi Kara
Lozan Büyük Bir Hezimettir
Yavuz Bahadıroğlu
Geçmişimizle barışma zamanı
Son Eklenen Haberler
Alvaro Negredo şokta! Bundan sonra...
'Kaç yaşına geldin, artık yapma'
KDV’de reform yolda
Volkan Demirel'den flaş küfür..
İşte Nasri'nin yeni takımı!
Uzakdoğulu sihirbazın oyunu böyle..
Ahmet Çakar çılgına döndü! 'TFF, yan..
Fransa'da araçta telefon kullanma..
Hugo Rodallega resmen açıkladı!..
TMSF'den bankada parası olanlara..
5 terörist teslim oldu!
Yoğun bakıma alınan Kadir İnanır'dan..
Afrin operasyonunda son durum
Soyağacı sorgulama ne zaman açılacak?
Mercedes-AMG GT4 Cenevre'de sahneye..
Bir süper güç daha Suriye'deki savaşa..
Destanları yazılan şehir: Kerkük
Vücut geliştirme şampiyonu tartıştığı..
Kilosu 4 bin 500 lira! Tamamı satıldı...
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye rest! 'Ya..
Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!
Dokuzu da yan yana defnedildi
HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli oldu
İsmi sır gibi saklanıyor..."İstediğimiz zaman indirebiliriz"
Günün Karikatürü
Türkiye’nin hakiki dostları kendini gösteriyor… Terör örgütünün sesini kestiler!
Yarar: Afrin'e geçiş yapan son grup PKK'lı değil
YORUM YAZ