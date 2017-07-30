ABD savaş uçakları havalandı! Japonya ve Güney Kore jetleri...

Kuzey Kore'nin ABD'nin tüm şehirlerini vurabilecek menzilde kıtalararası füze denemesi, dünyada depreme yol açtı. ABD Pasifik Komutanlığı (PACOM), savaş uçaklarıyla Pyongyang yönetimine karşı güç gösterisi yaptı.

Pasifik Okyanusu'ndaki Guam adasından havalanan iki B-1B bombardıman uçağına, Japon F-2 ve Güney Kore F-15 jetleri eşlik etti.

Pentagon, jetlerin Kore Yarımadası üzerinde alçak uçuş da yaptığını belirtiyor.

Resmi açıklamada, "Bu görev Kuzey Kore’nin gerginliği tırmandıran 3 Temmuz ve 29 Temmuz kıtalararası balistik füze denemelerine karşı yapıldı" denildi. Uçuşlar, yaklaşık 10 saat sürdü.

Ses hızını aşabilen ünlü B-1B uçakları, B-1 Lancer olarak da biliniyor. B-1 Lancer, Amerika'nın sahip olduğu üç tip stratejik bombardıman uçağından biri. Diğer ikisi ise B-2 Hayalet ve B-52 Nükleer kapasiteli bombardıman uçakları.



Karadan karaya füzelerle misilleme

ABD ve Güney Kore ayrıca Kuzey Kore'ye misilleme olarak füze tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta karadan karaya atılan füzeler fırlatıldı.

Seul yönetimi, ABD'den aldığı Terminal Yüksek İrtifalı Bölge Savunma Sistemi'nin (THAAD) füzelerinin kurulmasını da hızlandırıyor. Çin ve Rusya, THAAD füze savunma sisteminin Güney Kore'ye yerleştirilmesine şiddetle karşı çıkıyor.

Trump yıkıldı

ABD Başkanı Donald Trump ise, füze testinin ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Mart ayından bu yana Çin'den Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a baskı yapmasını isteyen Trump, hedefine ulaşamadı.

Twitter hesabından peş peşe mesajlar paylaşan Trump, "Çin beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Geçmişteki aptal liderlerimiz yıllık yüzlerce milyar dolarlık ticaretlerini yapmalarına müsaade ettiler ancak onlar Kuzey Kore konusunda bizim için hiçbir şey yapmadılar. Bunun devam etmesine izin vermeyeceğiz. Çin bu problemi kolaylıkla çözebilirdi" dedi.



Kuzey Kore'nin son fırlattığı füze, 47 dakika havada kaldı ve 3 bin 724 kilometre irtifaya çıktı. Son fırlatılan füze, 3 Temmuz'da test edilen Hwasong-14 modeliyle aynı.

Ancak, Kim'in yeni nesil füzesi KN-08'in menzilinin 11 bin 500 kilometreyi bulması tahmin ediliyor. Bu mesafe, ABD'nin doğu kıyısındaki New York'un bile artık Kuzey Kore'nin menzili içerisinde yer alması demek.

Pyongyang, Japonya açıklarına düşen füzeyi ABD'ye sert bir uyarı olarak tanımladı. Kuzey Kore Merkezi haber Ajansı'nın (KCNA) bir haberinde, "Liderimiz gururla ABD anakarasının vuruş menzilimiz içinde olduğunu doğruladığını söyledi" denildi.