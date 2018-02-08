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Uyuyan devi uyandırdılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tarihi açıklama: Uyuyan devi uyandırdılar

08 Şubat 2018 Perşembe 11:12
Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 11:12
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. uyuyan devi uyandırdılar

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  • Tarih Bizi ÇağırıyorTarih Bizi Çağırıyor1 sa önce
    Bütün cihan üzerimizede gelse sen dik dur reis biz daima yanındayız.Bu VATAN uğruna gerekirse can verip can alırız bizler asil bir milletin asil torunlarıyız.ALLAH Askerimize ve Polisimize güc kuvvet versin onları ve ailelerini darda bırakmasın.
  • adoado1 sa önce
    reis türk milleti uyumaz uyanıktır savaşçıdır atiktir bizi kim uyutuyor biliyormusunuz biz iyönetenler medya uyutuyorbiz her zaman uyanıkız uykumuzda yoktur yetim yoksul çaresiz bizi bekliyor tarih bizi çağırıyorbiz gitmesekte yüce allah bizi yönlendiriyorillaki gideceyiz bosnaya libyaya doğu türkistanafilistine aksyaher yere gideceyizçaresizlerin çaraesi türkiyedir türk insanıdır
  • mustafamustafa1 sa önce
    helal
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