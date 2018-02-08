Uyuyan devi uyandırdılar

Bütün cihan üzerimizede gelse sen dik dur reis biz daima yanındayız.Bu VATAN uğruna gerekirse can verip can alırız bizler asil bir milletin asil torunlarıyız.ALLAH Askerimize ve Polisimize güc kuvvet versin onları ve ailelerini darda bırakmasın.
ado1 sa önce
reis türk milleti uyumaz uyanıktır savaşçıdır atiktir bizi kim uyutuyor biliyormusunuz biz iyönetenler medya uyutuyorbiz her zaman uyanıkız uykumuzda yoktur yetim yoksul çaresiz bizi bekliyor tarih bizi çağırıyorbiz gitmesekte yüce allah bizi yönlendiriyorillaki gideceyiz bosnaya libyaya doğu türkistanafilistine aksyaher yere gideceyizçaresizlerin çaraesi türkiyedir türk insanıdır
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