‘Uyuyan devi’ uyandırdılar

Partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Münbiç’i terk etmeyeceğini açıklayan ABD’ye de cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi; “Afrin’deki bu operasyonlar kararlı bir şekilde devam edecek. İdlib’le devam edecek. ‘Ne zaman bitireceksiniz?’ sorusunu soranlara ben diyorum ki, siz Afganistan’daki operasyonlarınızı ne zaman bitirdiniz? 18 sene oldu hâlâ oradasınız. Bizim 911 kilometre sınırımız var. Bugüne kadar 700’ü aşkın, terör örgütlerinin taciz atışları ile karşı karşıya, 100’ü aşkın bizim şehidimiz var. Bunu duyuyor mu Amerika? ‘Münbiç’ten çıkacağız’ dediler. Hadi çıkın. Kimleri getirdiniz oraya? PYD’yi,YPG’yi, PKK’yı. Kuzey Suriye’de bunların ne işi var? Bu sorunun cevabını da lütfen bize verin. DEAŞ ile mücadele için gönderiyorum diyorsan bizim buna inanmamız mümkün değil, buna da karnımız tok. Kendilerine söylediğim için rahatım, çok açık net bir şey var. O zaman sizin Türkiye’ye yönelik hesabınız var, İran’a yönelik hesabınız var veya olmaz ya Rusya’ya yönelik hesabınız var.”

“OPERASYON BAŞARI İLE SÜRÜYOR”

“Afrin’deki bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 20 Ocak’ta başlattığımız Zeytin Dalı Operasyonu başarı ile sürüyor” diyen Erdoğan şehitlerimizin de yüreklerimizi yaktığını vurguladı. Erdoğan, “Sivil vatandaşlarımızın acısını da asla unutmuyoruz. Rakam olarak ifade edilen her bir kaybımızın annesi ile, babası ile, kardeşi ile, evli ise eşi ile, varsa çocuğu ile, arkadaşları ile başlıbaşına birer dünya olduğunu çok iyi biliyoruz. İnancımıza göre şehitler ölmez. Onlar diridirler ancak biz kendilerini göremeyiz. Gazilerimize de her türlü desteği veriyoruz. Türkiye bugün de şehitlerinin, gazilerinin omuzlarının üzerinde istiklaline bakmayı sürdürüyor” dedi.

“BİZ SABIRLI BİR MİLLETİZ”

“Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak’ dedik. Kim bunlara yan bakarsa icap ederse 80 milyon tek vücut olarak bunların tepesine binmek bizim boynumuzun borcudur” diyen Cumhurbaşkanı şu tarihi ifadelerde bulundu: “Türkiye’yi güya DEAŞ’la mücadele için diyerek topladıkları çapulcularla aynı kefeye koyanlar, kimin eşkıya sürüsü olduğunu yavaş yavaş görmeye başladılar. Biz sabırlı bir devlet, sabırlı bir milletiz. Elimizden geleni yapmaktan çekinmeyiz. Son 2 asrı hep fedakârlıkla geçirdik. Yalanla, dalavere ile ayak oyunları ile diplomatik sahtekârlıklarla 5 milyon kilometrekarelik vatanımız talan edildi. Birileri bunu da bize çok görüyor. Bizi öyle çok zorladılar ki sonunda uyuyan devi uyandırdılar. Bunu böyle bilsinler. Türk milleti yepyeni bir döneme ilerliyor. Türkiye’nin her başarısı milyonlarca yürekte dalga dalga büyüyor.”

“ARTIK HİÇBİR ÜLKE TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ SORGULAYAMAYACAK

“Bugün askerlerimiz kahramanca bir mücadele veriyorlarsa bunun gerisinde Türkiye’nin hedeflerine ulaşacaklarına olan inançları yatıyor” tespitini yapan Erdoğan şöyle devam etti: “Bize bir mesaj veriyorlar. Bu mesaj tüm milletimiz için daha büyük bir Türkiye’yi inşa etmekle sorumlu olduğumuzdur. Yapacak çok işimiz, gerçekleştirecek çok projemiz vardır. Karikatür devletlerden biri durumuna düşeriz öyle olmazsa. Ekonomide, diplomaside, terörle mücadelede, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarında bunu ispat ettik. Artık hiçbir ülke ve hiçbir kurum Türkiye’nin gücünü sorgulayamayacak hale gelmiştir. Hatırlayın, geçmişteki koalisyon hükümetleri dönemini hatırlayın. Bir tank harekete geçemezdi. Bir top harekete geçemezdi. Kim sana SİHA, İHA verirdi ya? Verdiler de yürüdü mü? Yürümedi. Bu devir geride kaldı.”

ABD’YE MÜNBİÇ KAPAĞI

Afrin Harekatı’nda hamdolsun etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 1000’e doğru yaklaştığını vurgulayan Cumhurbaşkanı, “Şehitlerimiz de var. Ama bizim şehitlerimizin bir de inancı var. Onlar sevgili Peygamberimizin o müjdesine doğru yürüyorlar. İhtiyacımız olduğu anda beraber gideceğiz. İşi sıkı tutuyoruz. Afrin’deki bu operasyonlar kararlı bir şekilde devam edecek. İdlib’le devam edecek. ‘Ne zaman bitireceksiniz?’ sorusunu soranlara ben diyorum ki, siz Afganistan’daki operasyonlarınızı ne zaman bitirdiniz? Irak’taki operasyonlarınızı ne zaman bitirdiniz? 18 sene oldu hâlâ oradasınız. Bizim 911 kilometre sınırımız var. Bugüne kadar 700’ü aşkın, terör örgütlerinin taciz atışları ile karşı karşıya, 100’ü aşkın bizim şehidimiz var. Bunu duyuyor mu Amerika? Görüyor mu? Bize pek çok şeyi söylediler ama doğru konuşmadılar. Sayın Obama da doğru konuşmadı, Trump da aynı yolda gidiyor. ‘Münbiç’ten çıkacağız’ dediler. Hadi çıkın. Kimleri getirdiniz oraya? PYD’yi, YPG’yi, PKK’yı. Yerleştiriyorsunuz, hala ‘Münbiç’e gelmeyin’ diyorsunuz. Biz Münbiç’e topraklarının asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz.”

“AFRİN’DE ASKERLERİMİZİN BÜYÜK BAŞARISI VAR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: “Şu an itibariyle Afrin’de askerimizin büyük bir başarısı var. Aynı şekilde biz Cerablus’ta attığımız adımla 135 kilometrekarelik alanı şu anda, 2 milyon kilometrelik alan içerisinde 135 bin kişiyi tekrar topraklarına döndürdük. Şimdi hedefimiz Afrinlileri de Afrin’e döndürüp orada yaşam koşullarını hazırlamak.

MUHAMMET KUTLU/ANKARA