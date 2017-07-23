Uyutulan Emniyet Şube Müdürü tekrar ameliyat olacak

Başbakan Binali Yıldırım’ın dün Muğla’da katıldığı 19. Yörük Türkmen Şölenindeki görevine giden İl Emniyet Güvenlik şube Müdürü Cüneyt Bilen’in makam aracının kavşağa hatalı giren minibüse çarpması sonucu Bilen ve şoförü yaralanmıştı. Eli kırılan şoförü tedavisinin ardından taburcu edilirken; ağır yaralanan Bilen, Muğla Sıtkı Koçman Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesine sevk edilmişti.

Kolları, bacakları, kaburgası ve burnunda kırıklar tespit edin Emniyet Şube Müdürü Cüneyt Bilen, gerçekleşen operasyonların ardından uyutuldu. Gözetim altında tutulan Bilen’in Salı günü dizlerinden yeniden operasyon geçireceği öğrenildi.

Bilen’in Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi ve Pasaport Şube Müdürlüğünde görev yapan eşi Emniyet Amiri Gülden Bilen, trafik kazasında ağır yaralanan Cüneyt Bilen’in durumunun iyi ve bilincinin açık olduğunu, bir dizi ameliyat sonrası uyutulduğu ve de asıl önemli ameliyatın ise Salı günü yapılacağını açıklandı.

Cüneyt Bilen kimdir?

Cüneyt Bilen, Polis Kolejinden sonra girdiği Polis Akademisini 1997 yılında bitirerek polislik mesleğine başladı.Daha sonra sırasıyla 9 yıl Manisa emniyetinde, 4 yıl İzmir emniyetinde, 2 yıl Hakkari emniyetinde görev yaptıktan sonra 2012 yılında Muğla Milas Emniyet Müdürlüğüne atandı. 2013 yılına kadar burada görev yapan Cüneyt Bilen, 2013 yılında Datça Emniyet Müdürü olarak atandı.

Burada yaptığı başarılı çalışmalar ile kendini vatandaşa sevdiren Cüneyt Bilen, 01 Ocak 2017 tarihinde Muğla Güvenlik Şube Müdürlüğü olarak atandı.