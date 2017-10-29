Uyuşturucuyu öyle bir yere saklamışlar ki

Edinilen bilgilere göre, olay dün gece saatlerinde Kırmızıtoprak Mahallesi Nilay Sokak'ta meydana geldi. Aldığı bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri R.D., M.Z., ve A.B. isimli şahısların içerisinde bulunduğu araçta arama yaptı.

Aracın içerisindeki LPG tankından şüphelenen ekipler çeşitli araç ve gereçlerle tankı kesti. Şüphelerinde yanılmayan ekipler kestikleri tankta bin 400 gram afyon sakızı uyuşturucu madde ele geçirdi. Aramalarda ayrıca plastik şişe içerisinde 70 gram morfin bulundu.

Öte yandan şüpheliler uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilirken, M.Z. isimli şahıs savcılıktan serbest bırakıldı. R.D., ve A.B., isimli şüpheliler ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıktan sonra ceza evine gönderildi.

İHA