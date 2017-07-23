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Uyuşturucuyla yakalanan genç gözaltına alındı

Bolu’da polis ekiplerinin yaptıkları uygulama sırasında üzerinde uyuşturucu madde bulunan genç gözaltına alındı.

23 Temmuz 2017 Pazar 18:43
Uyuşturucuyla yakalanan genç gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karaçayır Mahallesi’nde parkta yaptıkları uygulama sırasında hareketlerinden şüphelendikleri Bilal T.’nin üzerinde arama yaptılar. Üzerinden uyuşturucu madde çıkan genç, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Bilal T., adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 18:43
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Bolu
  3. Narkotik
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