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Uyuşturucuyla gönüllü mücadele edenlere teşekkür

Sivas’ta uyuşturucu ile mücadelede gönüllü olarak görev alan 10 kişiye teşekkür belgesi verildi.

29 Haziran 2017 Perşembe 10:29
Uyuşturucuyla gönüllü mücadele edenlere teşekkür

Valilik makamında düzenlenen programa Sivas Valisi Davut Gül’ün yanı sıra Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan ve uyuşturucuyla mücadelede gönüllü olarak görev alan İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan katıldı. Programda konuşan Vali Gül, terörle mücadelenin daha sağlıklı yapılabilmesi için ilk olarak ekonomik kaynakları olan uyuşturucunun önünün kesilmesi gerektiğini belirterek, "Terörle mücadelede bir milat oluşturuldu. Terörle mücadelenin daha sağlıklı yapılabilmesi için bunun ekonomik kaynaklarının kesilmesi gerekiyor. Bunun başında da uyuşturucu ve kaçakçılık geliyor. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Bu çocuklara sahip çıkmak gerekiyor. Devletin hem anayasal olarak görevi hemde bir anlamda toplumun korunması kendi bekasının sağlanması için uyuşturucuyla mücadeleyi etkin ve kararlı bir şekilde yapması gerekiyor. Şuan da yapılan iş o. Özellikle sınırlarımızda uyuşturucunun ülkemize girişinin engellenmesi, ülkemizde belli yerlerde bunun ekiminin üretiminin yapılmasının engellenmesi, şehirlerde ticaretinin engellenmesi, devletin böyle bir kararlılığı var ama sivil toplum kuruluşlarının, gönüllülerin desteği olmadan burada başarılı olmak imkansızdır. Bir gencimizi bile bu bataklıktan kurtarabilirsek ne mutlu bize. Bir kişiyi bile bu anlamda heba etme lüksümüz yok" dedi.

Konuşmanın ardından uyuşturucu ile mücadelede gönüllü görev alan 10 kişiye Vali Gül tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 10:29
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