Uyuşturucuya savaş açılacak

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, “Uyuşturucu maddeler alkol, sigara ya da internet bağımlılığı gibi çocuklarımızı, gençlerimizi bir anlamda esir edebilecek, hayattan koparabilecek bütün zararlılara, bağımlılıklara karşı topyekûn yeni bir mücadele dönemi başlatıyoruz” dedi.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu’nu makamında ziyaret eden Akdağ, burada yaptığı açıklamada, bugünlerde yoğun şekilde Cazibe Merkezleri Programı üzerinde çalıştıklarını belirtti.

ÇOK SAYIDA İSTİHDAM SAĞLANACAK

Başbakan Binali Yıldırım’ın, cazibe merkezleriyle ilgili kendisi ve bakanlara verdiği vazifeyi yerine getirdiklerini anlatan Akdağ, şöyle devam etti:

“Başbakan Yardımcımız Fikri Işık’ın koordinatörlüğünde cazibe merkezleriyle ilgili yatırımlar bir nihayete doğru yaklaştı. Başbakanımız bu meselenin üzerinde çok ciddiyetle duruyor. Çünkü biliyorsunuz 23 ili içine alan Cazibe Merkezleri Programı, bir şekilde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde istihdamı artıracak, bölgeyi ekonomik açıdan ziyadesiyle canlandıracak. Erzurum’a da birçok yatırımcı müracaat etti. İnşallah çok sayıda istihdam sağlanacak yeni döneme giriyoruz.”

Akdağ, programı çok önemsediklerini vurgulayarak, “Çünkü Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan batıdaki şehirlerimize, sanayi şehirlerimize göç olsun istemiyoruz. Bu meselenin üzerinde hükümet olarak ciddi şekilde duruyoruz” dedi.

Uyuşturucuyla mücadeleye de değinen Akdağ, “Nasip olursa bu son Bakanlar Kurulu belirlemesinden sonra bazı yeni hamlelerimiz olacak. Bunlardan birisi de uyuşturucuyla mücadele meselesi. Bu mesele koordinasyonu itibariyle benim uhdeme verildi. Uyuşturucuyla mücadele meselesi 8 bakanlığımızın üzerinde çalıştığı, ülkenin geleceği, gençlerin geleceği açısından çok çok önemli bir mesele” ifadelerini kullandı.

MÜCADELEDE yeni dönem

Başbakan Yardımcısı Akdağ, bağımlılıkla mücadelenin çerçevesinin genişletileceğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biliyorsunuz uyuşturucu dediğimiz zaman birtakım zararlı, bağımlılık yapan maddeler ile alkolü içine alan bir mücadeleden bahsediyoruz. Bunu bağımlılıkla mücadele çerçevesinde genişletiyoruz. Başbakanımız Yıldırım’ın talimatlarıyla ‘Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu’ şeklinde geliştireceğimiz çalışmalarda sigaraya karşı mücadeleyi internet ve dijital, elektronik birtakım kullanımı olan cihazlar ve mecralarla alakalı bağımlılığı da bunun içine dahil ediyoruz. Yani uyuşturucu maddeler alkol, sigara ya da internet bağımlılığı gibi çocuklarımızı, gençlerimizi bir anlamda esir edebilecek, hayattan koparabilecek bütün zararlılara, bağımlılıklara karşı topyekûn yeni bir mücadele dönemi başlatıyoruz. Bunu çok önemsiyorum. Başbakan yardımcısı olarak takip edeceğim meselelerin önemlilerinden birisi bu” diyerek sözlerini tamamladı.