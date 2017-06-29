Uyuşturucuya karşı pedal çevirdiler

Sakarya Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ve Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 26 Haziran ‘Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü’ kapsamında “Uyuşturucuya karşı pedal çeviriyorum” etkinliği düzenledi. Sakarya Bisikletliler Derneği ve Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekiplerinin de destek verdiği bisiklet turu Kent Meydanında başladı. Palmiye Caddesi, Karasu Çevre Yolundan devam eden tur, Dağdibi Mahallesindeki Adapazarı Belediyesi Teknik Birimler Şantiyesinde son buldu.

Çelikel: “2020 Dağ bisiklet kupası ilimizde düzenlenecek”

Gerçekleşen program hakkında bilgiler veren Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, “2020 Dağ Bisikleti Kupası, Büyükşehir Belediyemiz himayesinde ülkemizde ilk defa 2020’de ilimizde düzenlenecek. Bunun tabi ilimize ve ülkemize katkısını göz ardı etmemek gerekir diye düşünüyorum. Tabi bu çalışmaları pekiştirmek amacıyla sadece dağ bisikletiyle değil aynı zamanda yol bisikletinde de ilimiz ülke çapında iddialı bir duruma getirebilmek için çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de burada Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası’nı düzenliyoruz. Ayrıca ‘Uyuşturucuya Karşı Pedal Çevir’ etkinliğimiz kapsamında, Kent Meydanı’ndan, yarış alanının olduğu alana doğru gönüllü bisikletçilerimiz ile birlikte pedal çevirdik. Tabi tüm bu etkinlikler beraber değerlendirdiğinde inşallah önümüzdeki dönemde bisiklet branşında ilimiz sadece Türkiye çapında değil, Dünya ülkelerinde de önemli bir yere geleceğini düşünüyorum” dedi.