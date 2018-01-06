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Uyuşturucuya karşı 'Manne'

Küçükçekmece’nin mahallelerinde artık çocukları uyuşturucudan ‘Mahalle Anneleri’ koruyacak.

06 Ocak 2018 Cumartesi 08:13
Uyuşturucuya karşı 'Manne'

Uyuşturucu kullanımı ilkokul sıralarına kadar düştü, İstanbul’da polis de okul önlerindeki asayiş önlemlerini sıkılaştırdı.

Gazete Habertürk'ten Hasan Örnekoğlu'nun haberine göre, 4 ayda okul önündeki uygulamalarda 360 kişiye uyuşturucudan işlem yapılırken, Küçükçekmece Belediyesi ve Kaymakamlığı da çocukları madde bağımlılığından korumak için ‘Manne’ (Mahalle Anneleri) projesini başlattı.

Her mahalleden birer anne seçilecek. İlk etapta 21 anneyle hayata geçirilecek ‘Manne’ projesi, çeşitli eğitimleri kapsayacak. Eğitimden geçen anneler ise kendi mahallelerinde madde bağımlılığının önlenmesi ve ilerlemeden tespit edilmesi için işbaşı yapacak. Manneler, her sosyal ortam ve zamanda çevresindeki insanlara eğitimler verecek. Önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek proje kapsamında görevlendirilecek olan annelerin seçilmesi konusunda hazırlanan yazı, tüm resmi ve özel okul müdürlüklerine dağıtıldı.

Bilgilendirme metninde; “Gönüllülük esası olmakla birlikte, eğitimli, ikna edici, hitabet yeteneği olan, çevresindeki annelere de her türlü sosyal ortamda ve zamanda eğitim verebilecek” annelerin proje için tavsiye edilmesi istendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mobil Okul Timi (MOT) ekipleri de okul çevrelerinde çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, 4 ayda 225 bin şüpheli kişiyle ilgili inceleme yaptı, aranan 1300 kişiyi yakaladı. 360 kişiyle ilgili uyuşturucudan işlem yapıldı.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 08:13
  1. İstanbul
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