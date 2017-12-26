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Uyuşturucunun haritası lağım suyundan çıkacak

Atık su analiziyle uyuşturucu kullanım haritası çıkaran İÜ Adli Tıp Enstitüsü sonuçları 4 Ocak’ta açıklayacak.

26 Aralık 2017 Salı 08:19
Uyuşturucunun haritası lağım suyundan çıkacak

Atık Sulardan Uyuşturucu ve Diğer Psikoaktif Maddelerin İzlenmesi” projesinde 8 ay geride kaldı. İlk sonuçlar yeni yılla birlikte açıklanmaya başlanacak. Analizlerin gerçekleştirildiği laboratuvarın sorumlusu İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitü Müdürü Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu, 04 Ocak’ta ilk sonucu açıklayacaklarını söyledi.

Üniversite bünyesindeki 5 adli toksikoloğun proje için laboratuvarda görevlendirildiğini anlatan Prof. Dr. Aşıcıoğlu şunları söyledi: “Analiz için her bölgeden sadece 1 litre civarında örnek toplanıyor. Örnek alınmak üzere seçilen atık su kolektörlerine lağım suyundan örnek almak amacı ile üretilmiş özel numune toplama cihazı yerleştiriliyor. Bu cihazın içerisinde özel bir yazılım var ve bu yazılım sayesinde cihaza ‘saat başı 20 ml örnek al’ gibi bir komut verebiliyoruz. Cihaz 24 saat bu kolektöre bağlı kalıyor ve günde 480 ml örnek topluyoruz. Bu örneğe kompozit örnek adı veriliyor. Yani tüm gün akan lağım suyundan rastgele alınan örneklerin karıştığı nihai numune. İşte bu numune laboratuvarımıza soğuk zincir altında (buz teknesi içeren soğutucular) ulaştırılıp analiz yapılıncaya kadar -20 santigrat dereceye ayarlı buzdolabında saklanıyor.”

‘HER TÜR MADDEYE UYARLANABİLİR’

Çatalca’nın pilot bölge olarak seçilmesinin nedeninin yeni nesil lağım suyu kanalları içermesi olduğunu belirten Aşıcıoğlu, şöyle devam etti: “Beyoğlu ise malum olduğu üzere barlar muhiti olması nedeniyle seçildi. Artık laboratuvar, resmi makamlar tarafından istendiği anda İstanbul’un ve hatta Türkiye’nin herhangi bir şehrinden gelen numuneleri çalışmaya hazır. Çünkü analiz numune alınan yere göre değişmiyor. Şu an sadece bazı uyuşturucu maddelere bakabiliyoruz. Çünkü sadece bu maddeler için validasyon çalışmaları yapıldı. Ancak talep olması halinde analiz spektrumu nikotin, alkol, antibiyotik, ağır metal vb. her tür atık için genişletilebilir.”

‘EMNİYET’İN İŞİNE YARAYACAK’

Numunelerin AB’nin uyuşturucu bağımlılığı izleme merkezi (EMCDDA) tarafından akredite edilmiş İtalya Milano’daki Mario Negri Enstitüsü’nde bir kez daha çalışıldığını ve sonuçların güvenirliliğinin tescillendiğini aktaran Prof. Dr. Aşıcıoğlu şunları kaydetti: “Şu anda bu projenin sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekiyor. Bizim bu analiz ile elde ettiğimiz sonuçlar en fazla Emniyet güçlerinin işine yarayacak. Bu verilerle biz onlara bir bölgede kaçak laboratuvar bulunma ihtimalinin yüksek olduğunu dahi söyleyebileceğiz. 

Ülkeye yeni sokulan bir uyuşturucu maddenin erken tespiti kullanım yaygınlaşmadan erken tespit edilebilecek, geri hesaplama adı verilen bir yöntemle toplumda bin kişi başına düşen uyuşturucu madde miktarı tüketimi, bu dağılımı belirlenebilecek, ülkemizin uyuşturucu politikası elde edilen veriler sayesinde bilimsel temelli olarak yapılabilecek.”

Milliyet

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 08:19
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