Uyuşturucunun 'Ana'sı yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

LAKABI "ANA"



Polis, Zafer Mahallesi Ünallar Sokak'ta bir eve düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticaretiyle uğraşanlar arasında "Ana" olarak bilinen Aysel U.'yu (51) gözaltına aldı.

Geçen 18 Temmuz’dan bu yana hakkında arama kararı bulunan ve evinde gözaltına alınan Aysel U. ile birlikte ruhsatsız tabanca ve 57 mermi de ele geçirildi.