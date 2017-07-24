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Uyuşturucu ticaretine tutuklama

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi mahkemece tutuklandı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:34
Uyuşturucu ticaretine tutuklama

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinin Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı iddia edilen S.B.’yi (34) takibe aldı. S.B.’nin bir kişiye sattığı bonzai, şahıs içmeden ele geçirildi. Takibi sürdüren Narkotik dedektifleri, S.B.’nin bir kişiye daha bonzai sattığını belirledi. Satılan bonzaiyi de ele geçiren polis, S.B.’yi sakladığı 4 paket bonzai ile yakaladı. Yapılan araştırma sonucu S.B. ile bağlantısı olduğu iddia edilen T.Ç.(40) de yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren T.Ç. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen S.B. ise tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:34
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Samsun
  3. İlkadım
  4. Hürriyet
  5. Narkotik
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