Uyuşturucu ticareti şüphelisi yakalandı

Uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını değerlendiren Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin Vehbi C.(34), olduğu ve Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir evde kaldığı belirlendi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi belirlenen adreste gözaltına aldı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.