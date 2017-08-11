Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 6 gözaltı

Kayseri polisi tarafından Hacılar ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

11 Ağustos 2017 Cuma 17:39
Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 6 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Hacılar ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda, Emre G. (37), Erkan D. (26), Hamdi Ç. (31), Erkan Ç. (27), Mehmet K. (25), Sadegül D. (27) yakalandı. Yakalanan şahısların ev, araç ve üst aramalarında daralı ağırlığı 60 gram metamfetamin, 1.45 gram 4 fişek halinde eroin, 5.60 gram esrar, 0.25 gram bonzai, 8 kök Hint keneviri ve uyuşturucu satışında kullanılan rulo halinde alüminyum folyo ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 17:39
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Kayseri
  3. Hac
  4. Narkotik
  5. Hacılar
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kahramankazanlılar’ın “adalet nöbeti” sürüyor
    1. Kahramankazanlılar’ın “adalet nöbeti”..
    2. Türkiye'nin duvarı Almanların canını..
    3. Memur-Sen’den toplu sözleşme masasına..
    4. Ağabey-kardeş arasındaki arsa kavgası..
    5. Direksiyon hakimiyetini kaybeden..
    6. Bursa’da seyir halindeki araç yandı
    7. Kırşehirli gençler saz yapımını..
    8. Başkan Akgül, mahalle muhtarlarıyla..
    9. Karagöl Yaylasında Şenlik Başladı
    10. 9 yıl önce emekli olduktan sonra..
    11. Getir pili, al saati
    12. Uyuşturucu tacirlerine şafak..
    13. "Önemli bir maç oynayacağız, desteğe..
    14. Çerkezköy TSO’dan üyelerine online..
    15. Erken ergenlik dönemine dikkat
    16. 15 bin lira maaşla vinç operatörü..
    17. Baba oyaladı, çocuk çaldı
    18. Ormana uyuşturucu ektiler
    19. Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları..
    20. Talisca Eyüp Belediyesi’yle anlaştı
    Bakan Albayrak, o bürokratları görevden aldı! 6 yıl sürer denen iş 6 ayda bitti
    Bakan Albayrak, o bürokratları görevden aldı! 6 yıl sürer denen iş 6 ayda bitti
    Bodrum'da Öğretmenevi müdürü açığa alındı! İddialar oldukça vahim!
    Bodrum'da Öğretmenevi müdürü açığa alındı! İddialar oldukça vahim!
    Çevik kuvvete flaş talimat! Hacı, abi, başkan, kral...
    Çevik kuvvete flaş talimat! Hacı, abi, başkan, kral...
    Kemalist yazar Almanya, Rusya ve Hollanda'yı savundu!
    Kemalist yazar Almanya, Rusya ve Hollanda'yı savundu!