Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu: 6 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Hacılar ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda, Emre G. (37), Erkan D. (26), Hamdi Ç. (31), Erkan Ç. (27), Mehmet K. (25), Sadegül D. (27) yakalandı. Yakalanan şahısların ev, araç ve üst aramalarında daralı ağırlığı 60 gram metamfetamin, 1.45 gram 4 fişek halinde eroin, 5.60 gram esrar, 0.25 gram bonzai, 8 kök Hint keneviri ve uyuşturucu satışında kullanılan rulo halinde alüminyum folyo ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü.