Uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Olay, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde meydana geldi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışması sonucunda, bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi. Ekipler tarafından sıkı takibe alınan 51 yaşındaki Seyit Ahmet C., birkaç kişiye 10 paket halinde 9 gram sentetik uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. Ekiplerce gözaltına alınan şüphelinin İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde bulunan evinde de arama yapıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen Seyit Ahmet C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.