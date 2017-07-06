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Uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 22 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 21:12
Uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 5 kilo 35 gram esrar, 7 kilo 435 gram metamfetamin, 140 gram eroin, 30 gram bonzai ve 5 captagon hap ele geçirildi.

22 şüpheli, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 21:12
  1. uyuşturucu operasyon
  2. uyuşturucu
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