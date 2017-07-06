Uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 22 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.06 Temmuz 2017 Perşembe 21:12
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 5 kilo 35 gram esrar, 7 kilo 435 gram metamfetamin, 140 gram eroin, 30 gram bonzai ve 5 captagon hap ele geçirildi.
22 şüpheli, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.