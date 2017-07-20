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Uyuşturucu kuryelerine operasyon: 2 kişi gözaltında

Konya'da narkotik ekipleri tarafından bir otomobile yapılan operasyonda 2.5 kilo eroin ile yaklaşık 32 bin lira para bulunurken, 2 kişi gözaltına alındı.

20 Temmuz 2017 Perşembe 09:13
Uyuşturucu kuryelerine operasyon: 2 kişi gözaltında

Konya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri Doğu illerinden Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı yönünde bilgi aldı. Polis, sevkiyatın yapılacağı otomobili teknik ve fiziki takibe aldı. Polis, otomobilin şehre giriş yaptığı sırada operasyon için harekete geçti. Merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi'nde otomobile operasyon düzenlendi. Araçta yapılan aramada bagaja gizlenmiş 2.5 kilo eroin ile torpidoda yaklaşık 32 bin lira buldu. Araçta bulunan 2 kişi 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. 

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 09:13
  1. uyuşturcu operasyonu
  2. konya
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