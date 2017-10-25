Uyuşturucu kullanan gencin ibretlik görüntüsü

Samsun'da uyuşturucu kullanan gencin yerde kriz geçirdiği ibretlik anlar amatör kamera tarafından görüntülendi. Görüntülerde uyuşturucuyu kullanan gencin krize girmesi görülüyor. Vücudu istemsiz bir şekilde yerde savrulan genç, polisler ve çevredekiler tarafından zorlukla sakinleştirilmeye çalışılıyor.

Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Mekke Caddesi üzerinde uyuşturucu krizine giren M. D.(35), uyuşturucu kullandığı iddia edildikten sonra yaklaşık 1 saat boyunca kriz geçirdi. Elleri ve yüzü suyla yıkanan M.D. ayıldıktan sonra iş arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.