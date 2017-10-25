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Uyuşturucu kullanan gencin ibretlik görüntüsü

Samsun’da uyuşturucuyu kullandığı iddia edilen bir kişinin kriz görüntüleri izleyenleri hayrete düşürdü.

25 Ekim 2017 Çarşamba 14:03

Samsun'da uyuşturucu kullanan gencin yerde kriz geçirdiği ibretlik anlar amatör kamera tarafından görüntülendi. Görüntülerde uyuşturucuyu kullanan gencin krize girmesi görülüyor. Vücudu istemsiz bir şekilde yerde savrulan genç, polisler ve çevredekiler tarafından zorlukla sakinleştirilmeye çalışılıyor.

Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Mekke Caddesi üzerinde uyuşturucu krizine giren M. D.(35), uyuşturucu kullandığı iddia edildikten sonra yaklaşık 1 saat boyunca kriz geçirdi. Elleri ve yüzü suyla yıkanan M.D. ayıldıktan sonra iş arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 14:03
  1. Samsun
  2. uyuşturucu
  • TürkiyemTürkiyem6 sa önce
    Ben avrupada yaşadığıma rağmen böyle milletine vatanına hizmet ve yardım eden polis ekiplerimizden başka diğer ülkelerde görmedim polislerimizi askerlerimizi jandarmalarımızı ve diğer tüm ekiplerimizin kıymetini iyi bilelim
  • HasanHasan7 sa önce
    Bu uyuşturucu konusu insanlığın ne hale geldiğini bununla uğraşanların allah aşkına cezai müyyidesini tekrar gözden geçirilip caydırıcılıkdan ziyade korkulacak cezası olmalı.yoksa bu gidiş ekonomik kırızi arattırır. Allah saklasın bu insanlık nerye gider. Halimizi tasavvur etmek bile ürkütüyor.Hükümet ve muhalefet meclisde el ele verip bu konuyu görüşmeli insanlık büyük tehlike altında.kuzey korenin denediği silahlarla ne farkı var. Aman ilgililer ve bakanlık allah yardımcınız olsun.
  • hercaihercai8 sa önce
    Flakka? Zombilesme icin birebirdir diyorlar. Uyusturucu tacirleri idam edilmeli, yada cok agir hapis cezalarina carptirilmalidir.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 8 sa önce
    Uyuşturucu Madde, Kullanımı Çok Arttı. Acil Tedbirler AlmakGerekli. Bu Suçlardan Yakalananlara En Ağır Ceza Verilmelidir.
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