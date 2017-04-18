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Uyuşturucu kavgası kanlı bitti

Niğde’de uyuşturucu nedeniyle çıktığı ileri sürülen kavgada arkadaşını tabancayla yaralayan 1 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu kavgası kanlı bitti
Eklenme: 18 Nisan 2017, 14:02

Efendibey Mahallesi Hurdacılar Kavşağında araç içerisinde hareketsiz duran bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri R.G’yi tabancayla vurulmuş halde buldu. Çağrılan ambulansla R.G. Ömer Halisdemir Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ile ilgili geniş çapta çalışma başlatan Niğde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K. ve E.A.’yı gözaltına aldı. Tabancayla birlikte yakalanan M.K. ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine konuldu. Olayın ise şahıslar arasında uyuşturucu madde temini nedeniyle yaşandığı iddia edildi.

 
EtiketlerNiğde
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 14:02
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