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Uyuşturucu illetini bitirin

İçişleri Bakanı Soylu’nun uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığı belirtmek için kullandığı ifadeler CHP’yi ve birtakım karanlık odakları rahatsız etti.

09 Ocak 2018 Salı 03:50
Uyuşturucu illetini bitirin

Geçtiğimiz günlerde Genel Güvenlik ve Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı’nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığı belirtmek için kullandığı, “Beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmayan polis görevini yapmamıştır” sözleri CHP’yi ve birtakım karanlık odakları rahatsız etti. CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer suç duyurusunda bulunurken, Soylu’nun açıklamalarına destek veren sivil toplum kuruluşu temsilcileri, “Sayın Soylu’nun açıklamalarını memnuniyetle karşıladık. Çünkü bu açıklama aslında, uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığı vurguluyor” şeklinde konuştu.

YASAL AÇIKLAR KAPATILMALI

Uyuşturucu satıcılarına karşı değil, gencecik çocuklarımıza karşı merhamet gösterilmesi gerektiğini belirten İnsan Hakları Savunucuları Derneği Başkanı Ali Akbaş, şunları dile getirdi: “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’yu millet olarak, uyuşturucu baronlarına, millet düşmanlarına yedirmeyeceğiz. Bu konuda yasalarda ciddi açıklar var ve bu açıkları bir an önce kapatmak gerekiyor. Sayın Soylu’nun söylediği sözler aslında devletimizin uyuşturucu ile mücadeleye verdiği önemi de gösteriyor. Fakat bu zehir tacirlerine karşı verilen cezaların bir an önce ağırlaştırılması gerekiyor. Bu kişiler alınıp içeri atılıyor sonra üç-beş ay sonra yine dışarı çıkıyor ve aynı şekilde gençlerimizi zehirlemeye devam ediyorlar.”

CEZALAR CAYDIRICI OLMALI

Uyuşturucu bağımlılarına yönelik yürüttükleri hayırlı çalışmalarla bilinen Asr-ı Saadet Derneği Başkanı Abdurrahîm Aslan ise, şunları ifade etti: “Bu açıklama aslında, uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığı vurguluyor. Birçok insan ‘çocuğum uyuşturucu illetine alıştı, kurtaramıyoruz’ şeklinde yakınıyor. Sayın Bakan sözlerinin devamında, ‘Terör bizim için ne ise, uyuşturucu da bizim gözümüzde aynıdır’ ifadelerini kullanmıştı. Kesinlikle olaya bu şekilde bakılması gerekiyor. Amaç tepkiyi dile getirmektir yoksa tuttuğunuzun elini, kolunu, kafasını kırın değil. Satıcılara çok ciddi cezalar verilmeli. Yani bir yıl yerine örnek veriyorum 10 yıl-20 yıl ceza verilsin bakalım bu kadar rahat uyuşturucu satabiliyorlar mı?”

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 03:50
  1. Süleyman Soylu
  2. uyuşturucu ile mücadele
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