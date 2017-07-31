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Uyuşturucu baronu tutuklandı!

Organize suç örgütü elebaşı ve "Ankara'nın uyuşturucu  baronu" olarak nitelendirilen Kadir İnan tutuklandı.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 16:35
Uyuşturucu baronu tutuklandı!

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye getirilen İnan, soruşturma savcısınca tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk  edildi. Savcı, İnan'a yardım ettiği iddia edilen 3 şüpheliyi ise serbest bıraktı  ancak sulh ceza hakimliğinden bu kişiler hakkında adli kontrol talep etti.

İnan, sulh ceza hakimliğindeki sorgusunun ardından tutuklandı.  Hakimlik, diğer şüphelilere ise yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza verme  şartı getirdi.

"Ankara'nın uyuşturucu baronu" olarak nitelendirilen İnan'ın, uyuşturucu suçlarının yanı sıra suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yaralama,  tehdit, darp ve ruhsatsız silah taşıma gibi 14 ayrı suçtan arandığı öğrenildi.

Cezaevi firarisi olan ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldiği  belirlenen İnan, 2 gün önce Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından  beraberindeki 3 kişi ile İzmir'deki alışveriş merkezine düzenlenen operasyonla  gözaltına alınarak uçakla Ankara'ya getirilmişti.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 16:35
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  • abdoabdo1 sa önce
    fatöş zamanı olsaydı iyi halden carttan curttan beraat ederdi.chpkk nın arka bahçesi bu fatoşçu hakimlersayesinde50 senedir haklı haksız , haksız haklı oluyordu davalarda. tabii parası olan haksızda olsa işi götürüyordu. ispatımı açın 2006/723 nolu dosya çağlayan adliyesi 3, fikri ve sınai hakl. hukuk mhk. yargıtay aşamasıda bitmiş fatoşçular kazandı. dosya arşivde tabii yok etmedilerse. dosyanın tüm fotokopileride bende.avukat , bilirkişi , hakim paslaşmasıyla nasıl gol atılır okuyun. bilirkişi bile davalıların avukatıyla aynı müessesede görevli çıktı , gerekçe tesadüfmüş.ona rağmen davalılar kazandı. işte rezalet okuyun öğrenin.Ben davacı A.öz
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